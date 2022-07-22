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Кейт Уинслет

Kate Winslet
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет Kate Winslet
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Дата рождения
5 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Личные связи
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
близкий друг Сэм Мендес
Сэм Мендес
бывший муж
Биография Кейт Уинслет

Кейт Уинслет родилась 5 октября 1975 года в Рединге (Беркшир, Англия) в актерской семье Салли Бриджес и Роберта Уинслета. Большой популярности родители Кейт не добились, однако по их стопам пошли все их дети: дочери Кейт, Бет и Анна, а также сын Джосс. Наибольшего успеха добилась лишь Кейт. Интерес к актерству родители начали прививать своим детям с раннего возраста, и уже в 11 лет Кейт стала изучать основы профессии в школе Redroofs Theatre School, которую окончила в 1992 году. Первое появление юной Уинслет на экране случилось в 1987 году, когда она снялась для рекламы хлопьев Sugar Puffs.

Фильмы с Кейт Уинслет

Свою первую, хоть и эпизодическую роль Кейт Уинслет получила в 1990 году в фильме Shrinks, а затем продолжила карьеру, снимаясь в различных телесериалах. Актриса также пробовала свои силы на театральной сцене и сыграла в спектакле «Питер Пен», где исполнила роль Венди. Первой серьезной ролью в кино стала роль  Джульет Хьюм и триллере Питера Джексона «Небесные создания». Картина заслужила хвалебные отзывы критиков, а Кейт получила премию Общества кинокритиков Лондона как лучшая актриса.

Серьезным прорывом в карьере Кейт Уинслет стала роль средней из трёх сестер Дешвуд, Марианны, в фильме Энга Ли «Разум и чувства», снятого по мотивам романа Джейн Остин. Партнершей Кейт по картине стала популярная британская актриса Эмма Томпсон. За свою роль Уинслет была даже номинирована на «Оскар». Следующие фильмы, в которых снялась актриса, стали не менее успешными. Ее можно увидеть в картинах «Джуд» и «Гамлет», вышедших в 1996 году, но самый громкий успех ждал Кейт в следующем году.

Кейт Уинслет – Титаник

В 1997 году Кейт прошла кастинг на главную роль в фильм Джеймса Кэмерона «Титаник». Этот фильм о трагической истории любви богатой девушки Розы и простого парня Джека (роль которого сыграл Леонардо ДиКаприо) моментально завоевал сердца зрителей и множество номинаций на самые престижные кинопремии. В тот год фильм Кэмерона получил 11 «Оскаров» и по-прежнему является одним из рекордсменов премии Киноакадемии по числу наград.

После «Титаника» Кейт стала выбирать роли по своему желанию, и некоторые из последующих картин, в которых она снялась, провалились в прокате. Однако были и успешные проекты. Например, картина «Айрис», где Уинслет сыграла роль романистки Айрис Мёрдок, собрала множество номинаций на премии, в том числе и «Оскар», а также заслужила похвалу кинокритиков. «Вечное сияние чистого разума», в котором Кейт снялась вместе с Джимом Керри, до сих пор числится в списке любимых фильмов миллионов людей. Картина Мишеля Гондри рассказывает непростую историю любви Джоэля и Клементины, которые решаются стереть свои отношения из памяти, однако понимают, что стереть ее из сердца будет гораздо сложнее. Фильм входит в число лучших картин по версии IMDB.

Кейт Уинслет – Оскар

Свой первый «Оскар» в номинации «лучшая женская роль» Кейт получила за фильм «Чтец», снятый по роману Бернхарда Шлинка. Драма рассказывает историю любви юного немецкого мальчика и зрелой женщины, обвинённой в геноциде, с которой он в последствие вынужден встретиться на суде. Критики очень высоко оценили игру Кейт, и она получила свой долгожданный «Оскар».

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо

Отношения Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо с момента выхода «Титаника» не дают покоя поклонникам актеров. И не смотря на то, что они много лет дружат, пресса периодически судачит об их тайном романе. Так, например, на премию «Оскар 2016» Лео пришел в компании Уинслет и своей мамы, а не со своей девушкой. Актеры вместе сыграли в фильме Сэма Мендеса (на тот момент мужа Уинслет) «Дорога перемен». Это стало их второй совместной работой в кино.

Личная жизнь Кейт Уинслет

В личной жизни актрисы всегда было много взлетов и падений. Ее первый серьезный роман случился в 1991 году во время съемок  сериала «Тёмное время года» с актером Стивеном Тредром. Пара встречалась четыре года и рассталась друзьями. Однако два года спустя Ствиен умер от рака.

Кейт Уинслет триджы была замужем. Ее первый муж – режисеер Джим Триплотон, с которым они пробыли в браке три года. У пары есть дочь – Миа Триплтон (2000 г.р)

Вторым мужем Уинслет стал режиссер Сэм Мендес. Они жили вместе около семи лет, но в 2010 году объявили о расставании. От этого брака у Кейт и Сэма есть сын, Джо Алфи Уинслет Мендес.

2 декабря 2012 года Кейт Уинслет вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла, а в 2013 году у них родился сын Беар Блэйз Уинслет.

Интересные факты о Кейт Уинслет

- Кейт хорошо поет, и в 2011 году она записала песню для саундтрека к фильму «Рождественская история»

- Уинслет близко дружит с Леонардо ДиКаприо

- Кейт - вегетарианка

- Она рассматривалась на роль Бриджет Джонс, но та досталась Рене Зеллвегер

- Номинировалась на Оскар 6 раз

Фильмография Кейт Уинслет
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика 2022, США
8.0
Черный дрозд
Черный дрозд
драма, мелодрама 2020, США / Великобритания
7.0
Аммонит
Аммонит
драма, мелодрама 2019, Великобритания
6.0
Колесо чудес
Колесо чудес
комедия 2017, США
6.0
Между нами горы
Между нами горы
мелодрама, драма 2017, США
7.0
Призрачная красота
Призрачная красота
драма 2016, США
7.0
Дивергент, глава 2: Инсургент
Дивергент, глава 2: Инсургент
фантастика, боевик, мелодрама 2015, США
7.0
Три девятки
Три девятки
криминал, драма, триллер 2015, США
7.0
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Фотографии Кейт Уинслет Все фотографии
Кейт Уинслет Кейт Уинслет Кейт Уинслет Кейт Уинслет и Сэм Мендес
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Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio
близкий друг Сэм Мендес
Сэм Мендес Sam Mendes
бывший муж
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