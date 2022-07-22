Кейт Уинслет родилась 5 октября 1975 года в Рединге (Беркшир, Англия) в актерской семье Салли Бриджес и Роберта Уинслета. Большой популярности родители Кейт не добились, однако по их стопам пошли все их дети: дочери Кейт, Бет и Анна, а также сын Джосс. Наибольшего успеха добилась лишь Кейт. Интерес к актерству родители начали прививать своим детям с раннего возраста, и уже в 11 лет Кейт стала изучать основы профессии в школе Redroofs Theatre School, которую окончила в 1992 году. Первое появление юной Уинслет на экране случилось в 1987 году, когда она снялась для рекламы хлопьев Sugar Puffs.

Фильмы с Кейт Уинслет

Свою первую, хоть и эпизодическую роль Кейт Уинслет получила в 1990 году в фильме Shrinks, а затем продолжила карьеру, снимаясь в различных телесериалах. Актриса также пробовала свои силы на театральной сцене и сыграла в спектакле «Питер Пен», где исполнила роль Венди. Первой серьезной ролью в кино стала роль Джульет Хьюм и триллере Питера Джексона «Небесные создания». Картина заслужила хвалебные отзывы критиков, а Кейт получила премию Общества кинокритиков Лондона как лучшая актриса.

Серьезным прорывом в карьере Кейт Уинслет стала роль средней из трёх сестер Дешвуд, Марианны, в фильме Энга Ли «Разум и чувства», снятого по мотивам романа Джейн Остин. Партнершей Кейт по картине стала популярная британская актриса Эмма Томпсон. За свою роль Уинслет была даже номинирована на «Оскар». Следующие фильмы, в которых снялась актриса, стали не менее успешными. Ее можно увидеть в картинах «Джуд» и «Гамлет», вышедших в 1996 году, но самый громкий успех ждал Кейт в следующем году.

Кейт Уинслет – Титаник

В 1997 году Кейт прошла кастинг на главную роль в фильм Джеймса Кэмерона «Титаник». Этот фильм о трагической истории любви богатой девушки Розы и простого парня Джека (роль которого сыграл Леонардо ДиКаприо) моментально завоевал сердца зрителей и множество номинаций на самые престижные кинопремии. В тот год фильм Кэмерона получил 11 «Оскаров» и по-прежнему является одним из рекордсменов премии Киноакадемии по числу наград.

После «Титаника» Кейт стала выбирать роли по своему желанию, и некоторые из последующих картин, в которых она снялась, провалились в прокате. Однако были и успешные проекты. Например, картина «Айрис», где Уинслет сыграла роль романистки Айрис Мёрдок, собрала множество номинаций на премии, в том числе и «Оскар», а также заслужила похвалу кинокритиков. «Вечное сияние чистого разума», в котором Кейт снялась вместе с Джимом Керри, до сих пор числится в списке любимых фильмов миллионов людей. Картина Мишеля Гондри рассказывает непростую историю любви Джоэля и Клементины, которые решаются стереть свои отношения из памяти, однако понимают, что стереть ее из сердца будет гораздо сложнее. Фильм входит в число лучших картин по версии IMDB.

Кейт Уинслет – Оскар

Свой первый «Оскар» в номинации «лучшая женская роль» Кейт получила за фильм «Чтец», снятый по роману Бернхарда Шлинка. Драма рассказывает историю любви юного немецкого мальчика и зрелой женщины, обвинённой в геноциде, с которой он в последствие вынужден встретиться на суде. Критики очень высоко оценили игру Кейт, и она получила свой долгожданный «Оскар».

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо

Отношения Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо с момента выхода «Титаника» не дают покоя поклонникам актеров. И не смотря на то, что они много лет дружат, пресса периодически судачит об их тайном романе. Так, например, на премию «Оскар 2016» Лео пришел в компании Уинслет и своей мамы, а не со своей девушкой. Актеры вместе сыграли в фильме Сэма Мендеса (на тот момент мужа Уинслет) «Дорога перемен». Это стало их второй совместной работой в кино.

Личная жизнь Кейт Уинслет

В личной жизни актрисы всегда было много взлетов и падений. Ее первый серьезный роман случился в 1991 году во время съемок сериала «Тёмное время года» с актером Стивеном Тредром. Пара встречалась четыре года и рассталась друзьями. Однако два года спустя Ствиен умер от рака.



Кейт Уинслет триджы была замужем. Ее первый муж – режисеер Джим Триплотон, с которым они пробыли в браке три года. У пары есть дочь – Миа Триплтон (2000 г.р)



Вторым мужем Уинслет стал режиссер Сэм Мендес. Они жили вместе около семи лет, но в 2010 году объявили о расставании. От этого брака у Кейт и Сэма есть сын, Джо Алфи Уинслет Мендес.

2 декабря 2012 года Кейт Уинслет вышла замуж за миллионера Неда Рокнролла, а в 2013 году у них родился сын Беар Блэйз Уинслет.