Сериал «Воин» — шоу для любителей боевых искусств и сочных драк. Сюжет разворачивается в необычном сеттинге, который в свое время придумал сам Брюс Ли. В Калифорнии XIX века оказывается китаец по имени А Сам. Этот герой отлично дерется и неплохо соображает. Практически сразу он включается в противоборство местных мафиозных группировок, так называемую «войну тонгов». Выходцы из Поднебесной создали в Новом Свете несколько банд, и теперь эти ОПГ немедленно стали бороться за власть и деньги. Так что скучать иммигранту точно не придется.