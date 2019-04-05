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Постер сериала Воин
Постер сериала Воин
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Воин

Воин (2019 - 2023)

Warrior 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Cinemax
Продолжительность сериала 22 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Воин» — шоу для любителей боевых искусств и сочных драк. Сюжет разворачивается в необычном сеттинге, который в свое время придумал сам Брюс Ли. В Калифорнии XIX века оказывается китаец по имени А Сам. Этот герой отлично дерется и неплохо соображает. Практически сразу он включается в противоборство местных мафиозных группировок, так называемую «войну тонгов». Выходцы из Поднебесной создали в Новом Свете несколько банд, и теперь эти ОПГ немедленно стали бороться за власть и деньги. Так что скучать иммигранту точно не придется.

Воин - трейлер третьего сезона
Воин
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джонатан Троппер
Джонатан Троппер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейсон Дж. Тобин
Джейсон Дж. Тобин Young Jun
Киран Бью
Киран Бью Officer "Big Bill" O'Hara
Том Уэстон-Джонс
Том Уэстон-Джонс Officer Richard Henry Lee
Эндрю Кодзи
Эндрю Кодзи Ah Sahm
Лэнгли Кирквуд
Лэнгли Кирквуд Deputy Mayor Buckley
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Воин»
TBA
Сезон 3 Серия 1
29 июня 2023
TBA
Сезон 3 Серия 2
29 июня 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Воин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Воин - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Воин - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2023, 2 эпизода
 
Новости о сериале
Эндрю Кодзи демонстрирует чудеса боевых искусств в трейлере третьего сезона «Воина»
Эндрю Кодзи демонстрирует чудеса боевых искусств в трейлере третьего сезона «Воина»
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саундтрек сериала Воин
Кадры из сериала
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