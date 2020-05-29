«Центральный парк» — оригинальный анимационный проект стриминга Apple TV+ с элементами мюзикла. Сериал повествует о жизни смотрителя Центрального парка Оуэна и его семьи. Богатая Битси Бранденхэм, возненавидевшая это место после того, как в нем потерялся ее пес, намерена не только купить парк, но и избавиться от него. Пока Оуэн, которому известно об угрозе, нависшей над парком, старается продолжать качественно выполнять свою работу, его жена Пейдж берется за журналистское расследование, которое должно помешать планам Битси.