Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Центральный парк
Постер к сериалу Центральный парк
Постер к сериалу Центральный парк
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Центральный парк
Центральный парк (2020 - …) Central Park 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 10 часов 50 минут
О чем сериал

«Центральный парк» — оригинальный анимационный проект стриминга Apple TV+ с элементами мюзикла. Сериал повествует о жизни смотрителя Центрального парка Оуэна и его семьи. Богатая Битси Бранденхэм, возненавидевшая это место после того, как в нем потерялся ее пес, намерена не только купить парк, но и избавиться от него. Пока Оуэн, которому известно об угрозе, нависшей над парком, старается продолжать качественно выполнять свою работу, его жена Пейдж берется за журналистское расследование, которое должно помешать планам Битси.

Центральный парк - трейлер второго сезона
Центральный парк
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристен Белл
Кристен Белл Molly Tillerman
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи Bitsy Brandenham
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Джош Гад
Джош Гад Birdie
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан Paige Hunter
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Центральный парк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Центральный парк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 12 эпизодов
 
Центральный парк - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 4 эпизода
 
Слушать саундтрек сериала Центральный парк
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши