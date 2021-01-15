Интересные факты

Большинство серий «Ванды/Вижна» отсылает к знаменитым ситкомам разного времени. В лучших традициях телевизионного формата, пилотная серия снималась перед живой аудиторией в студии.

В качестве источников вдохновения режиссер Мэтт Шекман отмечает фильмы об альтернативной реальности «Шоу Трумена» и «Плезантвиль», а также классический ситком «Шоу Дика Ван Дайка».

«Ванда/Вижн» — первый проект вселенной MCU, в котором Стэн Ли не является исполнительным продюсером. Легендарный автор комиксов скончался 12 ноября 2018 года.

Бюджет одного эпизода составляет 25 миллионов долларов, что делает «Ванда/Вижн» самым дорогим телесериалом в истории.

События телесериала разворачиваются в 2023 году.

Персонаж Джимми Ву, сыгранный Рэндоллом Паком, ранее появлялся в сиквеле «Человека-муравья», тогда как Дарси Льюис в исполнении Кэт Деннингс фигурировала в первых двух частях «Тора».

Кэтрин Хан, сыгравшая Агату Харкнесс, ранее озвучивала Оливию Октавиус в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».

По словам Кевина Файги, «Ванда/Вижн» является мостиком между финалом «Мстителей» и сиквелом «Доктора Стрэнджа».

Эван Питерс прежде играл Ртуть в киновселенной «Люди Икс». Но это два абсолютно разных воплощения одного и того же супергероя из комиксов. Для тех, кто знаком с предысторией, кастинг Питерса воспринимается как одна большая меташутка на тему борьбы между Marvel и Fox Studios за использование образа Ртути. Конфликт был урегулирован путем утверждения разных актеров: Аарона Тейлора-Джонсона в «Мстителях», а Питерса — в «Людях Икс». В 2019, после приобретения студии Fox права на обе версии перешли к боссам Disney.

Песня «Agatha All Along» из седьмого эпизода — дань уважения «Семейке Аддамс» 1960-х.