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Постер к сериалу Ванда/Вижн
Постер к сериалу Ванда/Вижн
Постер к сериалу Ванда/Вижн
Постер к сериалу Ванда/Вижн
Постер к сериалу Ванда/Вижн
Постер к сериалу Ванда/Вижн
Постер к сериалу Ванда/Вижн
Постер к сериалу Ванда/Вижн
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
8 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Ванда/Вижн
Ванда/Вижн (2021 - …) WandaVision
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Disney+
Продолжительность 4 часа 30 минут
О чем сериал

«Ванда/Вижн» — супергеройское шоу, основанное на линейке графических историй издательства Marvel. Известно, что сюжет сериала разворачивается после событий четвертой части «Мстителей», когда Ванде и Вижну удалось воссоединиться, а Танос был повержен. Закончив ожесточенную войну за спасение вселенной, пара бывших мстителей решает уединиться в небольшом провинциальном городе, подальше от шума и многочисленных поклонников. Поначалу все идет гладко: Ванда и Вижн абсолютно счастливы, их жизнь похожа на идеальную сказку без начала и конца. Однако в какой-то момент герои начинают подозревать, что их мир совсем не такой, каким кажется.

Ванда/Вижн - второй трейлер сериала
Ванда/Вижн
второй трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Пол Беттани
Пол Беттани Vision
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен Wanda Maximoff / Scarlet Witch
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Кэт Деннингс
Кэт Деннингс Darcy Lewis
Эмма Колфилд
Эмма Колфилд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ванда/Вижн - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
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Слушать саундтрек сериала Ванда/Вижн
Кадры из сериала
Интересные факты

Большинство серий «Ванды/Вижна» отсылает к знаменитым ситкомам разного времени. В лучших традициях телевизионного формата, пилотная серия снималась перед живой аудиторией в студии.

В качестве источников вдохновения режиссер Мэтт Шекман отмечает фильмы об альтернативной реальности «Шоу Трумена» и «Плезантвиль», а также классический ситком «Шоу Дика Ван Дайка».

«Ванда/Вижн» — первый проект вселенной MCU, в котором Стэн Ли не является исполнительным продюсером. Легендарный автор комиксов скончался 12 ноября 2018 года.

Бюджет одного эпизода составляет 25 миллионов долларов, что делает «Ванда/Вижн» самым дорогим телесериалом в истории.

События телесериала разворачиваются в 2023 году.

Персонаж Джимми Ву, сыгранный Рэндоллом Паком, ранее появлялся в сиквеле «Человека-муравья», тогда как Дарси Льюис в исполнении Кэт Деннингс фигурировала в первых двух частях «Тора».

Кэтрин Хан, сыгравшая Агату Харкнесс, ранее озвучивала Оливию Октавиус в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».

По словам Кевина Файги, «Ванда/Вижн» является мостиком между финалом «Мстителей» и сиквелом «Доктора Стрэнджа».

Эван Питерс прежде играл Ртуть в киновселенной «Люди Икс». Но это два абсолютно разных воплощения одного и того же супергероя из комиксов. Для тех, кто знаком с предысторией, кастинг Питерса воспринимается как одна большая меташутка на тему борьбы между Marvel и Fox Studios за использование образа Ртути. Конфликт был урегулирован путем утверждения разных актеров: Аарона Тейлора-Джонсона в «Мстителях», а Питерса — в «Людях Икс». В 2019, после приобретения студии Fox права на обе версии перешли к боссам Disney.

Песня «Agatha All Along» из седьмого эпизода — дань уважения «Семейке Аддамс» 1960-х.

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