«Последний настоящий мужчина» – это один из самых популярных американских ситкомов, который не сходил с малых экранов целых девять лет. В центре сюжета Майк Бакстер – отличный муж, отец троих дочерей и гений маркетинга. Будучи сильным мужчиной и приверженцем традиций, он очень тяжело принимает новомодные веяния. И когда начальник дает ему задание продвигать их магазин «Вольный мужчина» в интернете, Майк заводит успешный видеоблог, в котором рассказывает не только о том, что можно приобрести для отдыха, рыбалки, охоты, но и о том, что его беспокоит в личной жизни, политике и в стране.