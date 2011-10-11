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Постер к сериалу Последний настоящий мужчина
Постер к сериалу Последний настоящий мужчина
Постер к сериалу Последний настоящий мужчина
Постер к сериалу Последний настоящий мужчина
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
4 постера
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Последний настоящий мужчина
Последний настоящий мужчина (2011 - 2021) Last Man Standing 16+
Год выпуска 2011
Страна США
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 97 часов 0 минут
О чем сериал

«Последний настоящий мужчина» – это один из самых популярных американских ситкомов, который не сходил с малых экранов целых девять лет. В центре сюжета Майк Бакстер – отличный муж, отец троих дочерей и гений маркетинга. Будучи сильным мужчиной и приверженцем традиций, он очень тяжело принимает новомодные веяния. И когда начальник дает ему задание продвигать их магазин «Вольный мужчина» в интернете, Майк заводит успешный видеоблог, в котором рассказывает не только о том, что можно приобрести для отдыха, рыбалки, охоты, но и о том, что его беспокоит в личной жизни, политике и в стране.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Jack Burditt
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Гектор Элизондо
Гектор Элизондо Edward "Ed" Alzate
Тим Аллен
Тим Аллен Mike Baxter
Нэнси Трэвис
Нэнси Трэвис Vanessa Baxter
Аманда Фуллер
Аманда Фуллер Kristin Beth Baxter
Джет Юргенсмейер
Джет Юргенсмейер Boyd Baxter
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Последний настоящий мужчина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2011, 24 эпизода
 
Последний настоящий мужчина - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2012, 18 эпизодов
 
Последний настоящий мужчина - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2013, 22 эпизода
 
Последний настоящий мужчина - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2014, 22 эпизода
 
Последний настоящий мужчина - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 22 эпизода
 
Последний настоящий мужчина - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2016, 22 эпизода
 
Последний настоящий мужчина - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 22 эпизода
 
Последний настоящий мужчина - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2020, 21 эпизод
 
Последний настоящий мужчина - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2021, 21 эпизод
 
Кадры из сериала
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