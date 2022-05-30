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Джонатан Мэйджерс
Джонатан Мэйджерс
Jonathan Majors
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Джонатан Мэйджерс
Jonathan Majors
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Дата рождения
7 сентября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Ломпок, Калифорния, США
Рост
183 см
Биография Джонатана Мэйджерса
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Фильмография Джонатана Мэйджерса
Двойная петля
боевик, драма, военный
2022, США
0.0
Тем больнее падать
драма, вестерн
2021, США
5.0
Пятеро одной крови
драма, военный
2020, США
6.0
Magazine Dreams
драма
,
0.0
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Джонатан Мэйджерс и Глен Пауэлл воюют в небе над Кореей в трейлере экшен-драмы «Двойная петля»
Тематически фильм похож на «Топ Ган: Мэверик».
Написать
30 мая 2022 14:08
Пересъемки «Доктора Стрэнджа 2» подошли к концу — возможно появление дополнительных персонажей
Студия Marvel решились на дополнительные съемки из-за «Нет пути домой» и «Локи».
Написать
20 декабря 2021 11:59
Создатели вестерна «Тем больнее падать» вдохновлялись «Крестным отцом 2»
Но не персонажами, а структурой повествования.
Написать
16 ноября 2021 13:00
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