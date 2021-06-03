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Макс Мингелла
Макс Мингелла
Max Minghella
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Макс Мингелла
Max Minghella
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Дата рождения
16 сентября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
178 см
Биография Макса Мингеллы
Родился 16 сентября 1985 года. Хэмпстед, Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Макса Мингеллы
Пила: Спираль
ужасы
2021, США
6.0
За мечтой
драма, мюзикл
2018, США
6.0
В лесу
драма, фантастика
2015, Канада
5.0
Небезопасно для работы
триллер
2014, США
5.0
Про Алекса
драма
2014, США
6.0
Рога
ужасы, фэнтези, драма, триллер
2013, США
7.0
Кадры
комедия
2013, США
7.0
Фантом
фантастика, триллер
2011, США
6.0
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Макс Мингелла, Самара Уивинг и ряд других артистов получили роли в «Вавилоне» Дэмьена Шазелла
Съемки картины должны начаться в ближайшие месяцы.
Написать
3 июня 2021 10:43
Благодаря «Спирали» мировые сборы франшизы «Пила» преодолели отметку в $1 млрд
На третьей неделе проката сборы последнего фильма серии составляют $22,5 млн.
Написать
24 мая 2021 12:10
Недобросовестный коп оказывается в смертельной ловушке во вступительной сцене «Пилы: Спираль»
И получает жестокую расправу.
Написать
12 мая 2021 12:44
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