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Постер к сериалу Хитрости
Постер к сериалу Хитрости
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Киноафиша Сериалы Хитрости
Хитрости (2021 - …) Hacks 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 31 минута
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 9 часов 18 минут
О чем сериал

«Хитрости» — новый американский сериал, производством которого занимается стриминговый сервис HBO Max. События разворачиваются вокруг легендарной комедиантки Деборы Вэнс. В течение долгих лет она пыталась добиться статуса самой смешной женщины в стране, и, к счастью, ей это удалось. Дебора живет в Лас-Вегасе, главном городе развлечений, и понимает, что слава постепенно покидает ее. Но как вернуть любовь зрителей? По ходу развития событий главная героиня знакомится с молодой женщиной, которая также мечтает когда-нибудь добиться признания. Дебора делится с ней различными полезными советами или «хитростями» — в свое время именно они помогли ей стать звездой.

Хитрости - трейлер второго сезона
Хитрости
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Люсия Аньелло
Люсия Аньелло
Пол В. Даунс
Пол В. Даунс
Джен Стацки
Джен Стацки
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джин Смарт
Джин Смарт Deborah Vance
Джейн Адамс
Джейн Адамс
Ирис Бар
Ирис Бар
Луис Хертэм
Луис Хертэм
Бриттни Элгер
Бриттни Элгер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хитрости - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Хитрости - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Хитрости
Кадры из сериала
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