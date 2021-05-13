«Хитрости» — новый американский сериал, производством которого занимается стриминговый сервис HBO Max. События разворачиваются вокруг легендарной комедиантки Деборы Вэнс. В течение долгих лет она пыталась добиться статуса самой смешной женщины в стране, и, к счастью, ей это удалось. Дебора живет в Лас-Вегасе, главном городе развлечений, и понимает, что слава постепенно покидает ее. Но как вернуть любовь зрителей? По ходу развития событий главная героиня знакомится с молодой женщиной, которая также мечтает когда-нибудь добиться признания. Дебора делится с ней различными полезными советами или «хитростями» — в свое время именно они помогли ей стать звездой.