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Джейн Адамс

Jane Adams
Джейн Адамс
Джейн Адамс Jane Adams
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Дата рождения
1 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
165 см
Биография Джейн Адамс

Родилась 1 апреля 1965 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.

Фильмография Джейн Адамс
Она умрет завтра
Она умрет завтра
комедия, драма, ужасы 2020, США
5.0
Полтергейст
Полтергейст
ужасы, триллер 2015, США
6.0
Ложь
Ложь
драма 2011, США
5.0
Не сдавайся
Не сдавайся
драма 2011, США
6.0
Безумие
Безумие
драма, комедия 2008, США
8.0
Отважная
Отважная
триллер, драма, боевик, криминал 2007, США / Австралия
7.0
Ощущение видения
Ощущение видения
драма 2006, США
6.0
Последний отпуск
Последний отпуск
комедия 2006, США
7.0
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Ченнинг Татум и военная собака Лулу становятся друзьями в трейлере фильма «Дог» В кинотеатрах семейная картина появится 17 февраля следующего года.
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18 ноября 2021 10:49
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