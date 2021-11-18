Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джейн Адамс
Джейн Адамс
Jane Adams
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джейн Адамс
Jane Adams
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 апреля 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
165 см
Биография Джейн Адамс
Родилась 1 апреля 1965 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
Развернуть
Фильмография Джейн Адамс
Она умрет завтра
комедия, драма, ужасы
2020, США
5.0
Полтергейст
ужасы, триллер
2015, США
6.0
Ложь
драма
2011, США
5.0
Не сдавайся
драма
2011, США
6.0
Безумие
драма, комедия
2008, США
8.0
Отважная
триллер, драма, боевик, криминал
2007, США / Австралия
7.0
Ощущение видения
драма
2006, США
6.0
Последний отпуск
комедия
2006, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Ченнинг Татум и военная собака Лулу становятся друзьями в трейлере фильма «Дог»
В кинотеатрах семейная картина появится 17 февраля следующего года.
Написать
18 ноября 2021 10:49
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»