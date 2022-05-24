Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Исса Рэй

Исса Рэй

Issa Rae
Исса Рэй
Исса Рэй Issa Rae
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 января 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Актриса, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
175 см
Биография Иссы Рэй

Родилась 12 января 1985 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Иссы Рэй
Барби
Барби
комедия, драма 2023, США
0.0
Человек-паук: Через вселенные 2 (часть первая)
Человек-паук: Через вселенные 2 (часть первая)
боевик, приключения, анимация 2022, Канада / США
0.0
Элиты побережья
Элиты побережья
комедия 2020, США
6.0
Фотография
Фотография
драма, мелодрама 2020, США
5.0
Любовнички
Любовнички
комедия 2020, США
6.0
Мелкая
Мелкая
комедия 2019, США
5.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Радиоведущий расследует смерть своей подруги в трейлере комедии «Месть» Автор фильма и исполнитель главной роли Б.Дж. Новак иронизирует над людьми, склонными верить в теории заговора.
Написать
24 мая 2022 11:05
Вышел трейлер причудливой феминистской антологии «Рев» с Николь Кидман, Синтией Эриво и Элисон Бри Кто-то поедает фотографии, кто-то расследует собственное убийство, а кто-то возвращает мужа как бракованный товар.
Написать
25 марта 2022 13:34
Появились первые кадры из сериала-антологии по рассказам Сесилии Ахерн В шоу от создателей «Блеска» снялись Николь Кидман и Синтия Эриво
Написать
7 февраля 2022 13:35
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Приложение киноафиши