Сериал «Призраки усадьбы Блай» рассказывает зрителям страшную историю о сверхъестественном. Сюжет разворачивается в классическом английской поместье, таящем в себе страшный секрет. Столкнуться с этой тайной предстоит Дэни, молодой няне-американке. Ранее она решила покинуть США и перебраться за океан по работе. Ее пригласил на новое место некий Генри, которому нужен хороший бебиситтер для двух сирот. Заботиться предстоит о племяннице и племяннике работодателя, но они окажутся наименьшей из ее забот.