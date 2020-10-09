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Постер к сериалу Призраки поместья Блай
Постер к сериалу Призраки поместья Блай
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Киноафиша Сериалы Призраки поместья Блай
Призраки поместья Блай (2020 - 2020) The Haunting of Bly Manor 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Призраки усадьбы Блай» рассказывает зрителям страшную историю о сверхъестественном. Сюжет разворачивается в классическом английской поместье, таящем в себе страшный секрет. Столкнуться с этой тайной предстоит Дэни, молодой няне-американке. Ранее она решила покинуть США и перебраться за океан по работе. Ее пригласил на новое место некий Генри, которому нужен хороший бебиситтер для двух сирот. Заботиться предстоит о племяннице и племяннике работодателя, но они окажутся наименьшей из ее забот.

Призраки поместья Блай - трейлер сериала
Призраки поместья Блай
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Генри Томас
Генри Томас Henry Wingrave
Оливер Джексон-Коэн
Оливер Джексон-Коэн Peter Quint
Кейт Сигел
Кейт Сигел
Виктория Педретти
Виктория Педретти Dani Clayton
Т’Ниа Миллер
Т’Ниа Миллер Mrs. Hannah Grose
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Призраки поместья Блай - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 9 эпизодов
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Призраки поместья Блай
Кадры из сериала
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