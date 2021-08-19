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Кортни Б. Вэнс
Кортни Б. Вэнс
Courtney B. Vance
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Кортни Б. Вэнс
Courtney B. Vance
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Дата рождения
12 марта 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кортни Б. Вэнса
Родился 12 марта 1960 года. Детройт, Мичиган, США.
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Фильмография Кортни Б. Вэнса
Проект Power
боевик, фантастика
2020, США
6.0
Между миром и мной
документальный
2020, США
7.0
Сомелье
драма
2020, США
6.0
Фотография
драма, мелодрама
2020, США
5.0
Вернуть Бена
драма
2018, США
6.0
Мумия
фэнтези, приключения, боевик
2017, США
7.0
Пункт назначения 5
триллер, ужасы
2011, США
7.0
Космические ковбои
приключения, триллер, комедия, фантастика
2000, США / Австралия
7.0
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