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Карл Уэзерс
Карл Уэзерс
Carl Weathers
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Карл Уэзерс
Carl Weathers
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Дата рождения
14 января 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Карла Уэзерса
Родился 14 января 1948 года. Новый Орлеан, Луизиана, США.
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Фильмография Карла Уэзерса
Мстители
спорт, комедия
2007, США
5.0
Боевик Джексон
криминал, триллер, боевик, комедия
1988, США
5.0
Хищник
боевик, ужасы, триллер, фантастика
1987, США
7.0
Рокки 3
драма, спорт
1982, США
7.0
Рокки 2
драма, спорт
1979, США
8.0
Рокки
спорт, мелодрама, драма
1976, США
7.0
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Стартовали съемки третьего сезона «Мандалорца»
Премьера, судя по всему, состоится зимой следующего года.
Написать
14 октября 2021 11:21
В режиссерской версии «Рокки 4» обещают 40 минут невиданных ранее материалов — доступен первый трейлер
Также зрителям представят улучшенные картинку и звук.
Написать
1 октября 2021 12:49
Звезда «Мандалорца» Карл Уэзерс сообщил, что съемки третьего сезона начнутся в следующем месяце
Он рассказал, что снова поставит один из эпизодов сериала в новом сезоне.
Написать
18 августа 2021 10:39
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