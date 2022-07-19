Содержание:

Дэниел Калуя – Фильмы

- Дэниел Калуя – «Чёрное зеркало»

- Дэниел Калуя – «Прочь»

- Дэниел Калуя – «Чёрная пантера»

Дэниел Калуя – Личная жизнь

Британский актёр Дэниел Калуя родился 24 февраля 1989 года в Лондоне. Его семья – иммигранты из Уганды. Мать, Дамали, воспитывала мальчика вместе с его старшей сестрой. Так как отец жил в Уганде, он редко бывал в Великобритании и практически не участвовал во взрослении будущего актёра. В Лондоне Дэниел ходил в колледж Святого Алоизия, где мальчики получают классическое образование. В настоящее время актёр проживает в Вест-Энде.

Дэниел Калуя – Фильмы

Карьеру актёра Дэниел Калуя начал в театре импровизации, куда попал будучи ещё подростком. Одной из самых известных его ролей на сцене стала главная роль в пьесе «Запрещённый приём», поставленной в театре «Ройал-Корт». В начале 2000-х он стал сниматься на телевидении, появившись в эпизодах таких сериалов, как «Подъём», «Доктор Кто», «Льюис». Наиболее успешной ролью начинающего Дэниела можно считать Поша Кеннета в первых двух сезонах сериала «Молокососы». Актёр также выступил в качестве сценариста некоторых эпизодов.

Первым полным метром для Калуи становится картина «Касс», повествующая о жизни Касса Пеннанта. Он также появился в небольших ролях в картинах «Джонни Инглиш: Перезагрузка» с Роуэном Аткинсоном, «Пипец 2» в роли Чёрной смерти, «Чат» Хидэо Накаты и «Убийца» Дени Вильнёва.

Дэниел Калуя – «Чёрное зеркало»

Наибольшее признание критиков и зрителей Дэниел Калуя заслужил после съёмок в эпизоде популярного сериала «Чёрное зеркало», который назывался «15 миллионов заслуг». В серии также сыграла актриса Джессика Браун Финдли. Эпизод является сатирой на развлекательное шоу, где каждому приходится самостоятельно вырабатывать энергию засчёт динамо-машины, чтобы заслужить очки. Эпизод получил высокие оценки критиков.

Дэниел Калуя – «Прочь»

Самым главным прорывом в актёрской карьере Дэниела Калуи стало участие в дебютном режиссёрском проекте комика Джордана Пила «Прочь». Картина имела ошеломительный успех как у зрителей, собрав кассу свыше 250 миллионов при бюджете всего в 4,5 миллионов, так и у критиков и профессионалов индустрии. Результатом лично для Дэниела стала номинация на «Оскар» за лучшую мужскую роль, а также множество номинаций на другие престижные кинопремии.

В фильме рассказывается история чернокожего паренька Криса Вашингтона, который отправляется вместе со своей белой девушкой к её родителям. Однако по прибытию он сталкивается с рядом необъяснимых вещей, и вскоре всё вокруг превращается в настоящий кошмар. В «Прочь» также сыграли Калеб Лэндри Джонс, Эллисон Уильямс и Кэтрин Киннер.

Дэниел Калуя – «Чёрная пантера»

После успеха фильма «Прочь» Дэниела Калую заметили и стали приглашать в крупные проекты. Однако ещё до выхода картины в прокат актёру удалось пройти кастинг в фильм «Чёрная пантера» от студии «Марвел», где Дэниел сыграл вместе с самыми известными чернокожими актёрами современности – Майклом Б. Джорданом, Чедвиком Боузманом, Лупитой Нионго, Анджелой Басетт и другими. Картина переносит зрителей в сокрытую от посторонних страну Ваканду, где принцу Т’Чалле предстоит стать Чёрной пантерой после смерти отца. Калуя сыграл в фильме одного из друзей главного героя по имени В’Каби. «Чёрная пантера» собрала большую кассу и получила преимущественно высокие оценки критиков.

Дэниел Калуя – Личная жизнь

Девушку Дэниела Калуя зовут Амандла. Они живут вместе в Вест-Энде.