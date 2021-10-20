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Мэттью Риз
Мэттью Риз
Matthew Rhys
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Мэттью Риз
Matthew Rhys
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Дата рождения
4 ноября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Мэттью Риз
Родился 4 ноября 1974 года. Кардифф, Уэльс, Великобритания.
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Фильмография Мэттью Риз
Команда котиков
анимация
2021, ЮАР
8.0
Призраки войны
ужасы, военный, триллер
2020, Великобритания
5.0
Прекрасный день по соседству
драма, биография
2019, США
7.0
Отчет
драма
2019, США
7.0
Секретное досье
драма, исторический, биография
2017, США
6.0
Джек Стоун
боевик
2015, США
5.0
Запретная любовь
мелодрама, драма, биография
2008, Великобритания
7.0
Территория девственниц
комедия, приключения, мелодрама, драма
2007, США
5.0
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Похоже, новый нуар-сериал, спродюсированный Дауни-младшим, заслуживает просмотра.
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19 июня 2020 16:47
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