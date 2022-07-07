Аня Тейлор-Джой, американская актриса аргентинского и британского происхождения, родилась 16 апреля 1996 года в Майами, штат Флорида, США. Мать Ани – испанка, которая выросла в Великобритании, а отец – наполовину аргентинец и наполовину шотландец. Несмотря на то, что девушка родилась в США, ее родители не имели американского гражданства. У Ани есть пять братьев и сестер, среди них она младшая дочь. В детстве Тейлор-Джой много перемещалась между Великобританией и Аргентиной, так как ее родители жили в разных странах.

Из-за этих переездов девушка не смогла построить карьеру балерины, как ей хотелось. Аня много лет профессионально занималась балетом, но потом решила выбрать карьеру фотомодели. Именно она позволила Тейлор-Джой позже попасть в киноиндустрию.

Аня Тейлор-Джой – Фильмы

С 2014 года Аня играет в большом кино. Ее дебютом стали эпизодические роли в фильмах «Академия вампира» и «Индевор», но узнавать актрису стали после фильмп ужасом «Ведьма» Роберта Эггерса. После этого Аня получила роль в мистическом триллере «Морган», который стал дебютом для режиссера Люка Скотта.

Аня Тейлор-Джой – Сплит

В 2016 году девушка получила одну из главных ролей в триллере М. Найта Шьямалана «Сплит», где ей посчастливилось сыграть с Джеймсом МакЭвоем. Сюжет фильма рассказывает о трех девушках-подростках, которых похищает парень по имени Кевин. В итоге выясняется, что он страдает множественным расстройством личности, и девушкам придется общаться с каждой из них. Фильм был тепло встречен критиками и зрителями, а в работу был запущен сиквел, который также станет сиквелом для картины «Неуязвимый».

Аня Тейлор-Джой – «Новые мутанты»

В 2017 году стало известно, что Аня пополнила каст нового проекта из франшизы о Людях Икс «Новые мутанты». Вместе с ней в проекте снимается Мейси Уильямс, известная зрителям по сериалу «Игра престолов». Фильм станет первым по-настоящему мрачным проектом о Людях-Икс, но дату его выхода перенесли почти на год по неизвестным обстоятельствам.

Личная жизнь Ани Тейлор-Джой

О личной жизни актрисы практически нечего неизвестно. Девушка предпочитает скрывать свои отношения с молодыми людьми и ведет достаточно приватный образ жизни. В данный момент она полностью сконцентрирована на карьере актрисы и продолжает работать моделью.