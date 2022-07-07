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Аня Тейлор-Джой

Anya Taylor-Joy
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой Anya Taylor-Joy
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Дата рождения
16 апреля 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Ани Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой, американская актриса аргентинского и британского происхождения, родилась 16 апреля 1996 года в Майами, штат Флорида, США. Мать Ани – испанка, которая выросла в Великобритании, а отец – наполовину аргентинец и наполовину шотландец. Несмотря на то, что девушка родилась в США, ее родители не имели американского гражданства. У Ани есть пять братьев и сестер, среди них она младшая дочь. В детстве Тейлор-Джой много перемещалась между Великобританией и Аргентиной, так как ее родители жили в разных странах.

Из-за этих переездов девушка не смогла построить карьеру балерины, как ей хотелось. Аня много лет профессионально занималась балетом, но потом решила выбрать карьеру фотомодели. Именно она позволила Тейлор-Джой позже попасть в киноиндустрию.

Аня Тейлор-Джой – Фильмы

С 2014 года Аня играет в большом кино. Ее дебютом стали эпизодические роли в фильмах «Академия вампира» и «Индевор», но узнавать актрису стали после фильмп ужасом «Ведьма» Роберта Эггерса. После этого Аня получила роль в мистическом триллере «Морган», который стал дебютом для режиссера Люка Скотта.

Аня Тейлор-Джой – Сплит

В 2016 году девушка получила одну из главных ролей в триллере М. Найта Шьямалана «Сплит», где ей посчастливилось сыграть с Джеймсом МакЭвоем. Сюжет фильма рассказывает о трех девушках-подростках, которых похищает парень по имени Кевин. В итоге выясняется, что он страдает  множественным расстройством личности, и девушкам придется общаться с каждой из них. Фильм был тепло встречен критиками и зрителями, а в работу был запущен сиквел, который также станет сиквелом для картины «Неуязвимый».

Аня Тейлор-Джой – «Новые мутанты»

В 2017 году стало известно, что Аня пополнила каст нового проекта из франшизы о Людях Икс «Новые мутанты». Вместе с ней в проекте снимается Мейси Уильямс, известная зрителям по сериалу «Игра престолов». Фильм станет первым по-настоящему мрачным проектом о Людях-Икс, но дату его выхода перенесли почти на год по неизвестным обстоятельствам.

Личная жизнь Ани Тейлор-Джой

О личной жизни актрисы практически нечего неизвестно. Девушка предпочитает скрывать свои отношения с молодыми людьми и ведет достаточно приватный образ жизни. В данный момент она полностью сконцентрирована на карьере актрисы и продолжает работать моделью.

Интересные факты о Ане Тейлор-Джой

- Аня профессионально занималась балетом.

- Она была номинирована на премию BAFTA 2017 в категории «Восходящая звезда»[2], а также «Премию Лондонского кружка кинокритиков» в категории «Молодой британский/ирландский исполнитель года».

Фильмография Ани Тейлор-Джой
Фьюриоса
Фьюриоса
боевик 2023, США
0.0
Untitled Super Mario Project
Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия 2023, Япония
0.0
Амстердам
Амстердам
драма, исторический 2022, США
0.0
Варяг
Варяг
боевик, триллер, драма, исторический 2022, США
8.0
Меню
Меню
комедия, ужасы 2022, США
0.0
Прошлой ночью в Сохо
Прошлой ночью в Сохо
драма, триллер, ужасы 2021, Великобритания
7.0
Эмма.
Эмма.
мелодрама, комедия 2020, Великобритания
6.0
Дублинские дебоширы
Дублинские дебоширы
драма 2020, Ирландия / США
7.0
Все фильмы
Фотографии Ани Тейлор-Джой Все фотографии
Аня Тейлор-Джой Аня Тейлор-Джой Аня Тейлор-Джой Аня Тейлор-Джой
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кристиана Бэйла и Марго Робби обвиняют в преступлении в трейлере фильма «Амстердам» Также в картине снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой и другие звезды Голливуда.
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7 июля 2022 12:05
В официальном синопсисе «Фьюриосы» подтвердили возвращение Несмертного Джо Главная героиня окажется между молотом и наковальней.
Написать
24 июня 2022 17:02
Начались съемки спин-оффа «Безумного Макса» о Фьюриосе Об этом сообщил Крис Хемсворт.
Написать
2 июня 2022 11:12
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Статьи о персоне
От Хелен Миррен до Ани Тейлор-Джой: самые яркие образы церемонии SAG Awards 2021 Премия прошла в необычном формате.
Написать
5 апреля 2021 10:53
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