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Лесли Одом мл.
Лесли Одом мл.
Leslie Odom Jr.
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Лесли Одом мл.
Leslie Odom Jr.
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Дата рождения
6 августа 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
175 см
Биография Лесли Одома мл.
Родился 6 августа 1981 года. Куинс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Лесли Одома мл.
Одна ночь в Майами
драма
2020, США
7.0
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Apple TV+ представил трейлер документального сериала «Дилемма Линкольна» о наследии знаменитого президента США
В озвучении заняты Джеффри Райт, Билл Кэмп и Лесли Одом — младший.
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7 февраля 2022 16:53
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В проекте от автора «12 лет рабства» сыграли Орландо Блум, Синтия Эриво и Лесли Одом — младший.
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15 октября 2021 12:05
Продюсер Джейсон Блум обещает, что перезапуск «Изгоняющего дьявола» будет «свежим» и «очень-очень страшным»
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1 октября 2021 10:28
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