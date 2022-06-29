Кейли Куоко - американская актриса, родилась 30 ноября 1985 в Камарилло (Калифорния, США). Отец Кейли, Гари Кармин Куоко был риэлтором, а мать, Энн Лэйн Вингейт домохозяйкой. У Кейли есть младшая сестра Брианна. Впервые актриса появилась на экранах телевизоров еще в 8 месяцев, когда снялась в рекламе детских подгузников и игрушек. В три года родители отправили Кейли на теннис, которым она увлекалась и даже мечтала стать известной спортсменкой. Одновременно с этим девочка просто за компанию посещала со своими друзьями студию актерского мастерства. В 6 лет она снова появилась на телеэкранах, в рекламе куклы Барби. После этого ее утвердили на роли в спектаклях «Энни» и «Скрипач на крыше».

Роли Кейли Куоко

Свою первую роль в серьезном кино Кейли сыграла в 1992 году в фильме «Зыбучие пески», в том же году она появилась в роли Кэтрин Картер в ленте «Виртуозность», где также снимались Рассел Кроу и Дензел Вашингтон. В 1994 актриса исполнила эпизодические роли в телесериалах «Моя так называемая жизнь» и «Эллен». В 1997 году она сыграла небольшие роли в комедиях «Портрет совершенства» и «Зубная фея». В 1998 году Кейли досталась одна из ключевых ролей в мини-сериале «Идеальный убийца». После этого в 2000 году девушка эпизодически появилась в нескольких картинах: «Меткий бросок», «Растем Брейди» и «Вместе навсегда».

В 2002 году Куоко предложили сыграть одного из главных персонажей, Бриджет Эрин Хеннесси, в комедийном телесериале «8 простых правил для друга моей дочери-подростка». Участие в этом проекте стало прорывом в карьере актрисы: после его выхода она мгновенно стала узнаваемой, и ее начали приглашать на съемки в кино и другие сериалы. В 2004 году с участием Кейли вышло сразу же 4 ленты: драма «Дебатирующий Роберт Ли», комедия «Преступления моды», фильм ужасов «Возвращение в сонную лощину» и в мини-сериал «10,5 баллов».

Кейли Куоко - «Зачарованные»

В 2005 году Кейли Куоко утвердили на роль Билли в последнем сезоне популярного телесериала «Зачарованные». Сериал повествует о трех сестрах-ведьмах, известных как «Зачарованные», самых сильных и добрых ведьмах в истории, которые борются со злыми существами. Начинающая актриса блестяще проявила себя на фоне популярных кинозвезд, ничуть не уступив им в актерском мастерстве.

Кейли Куоко - «Теория Большого взрыва»

Настоящим прорывом в карьере Кейли стала роль девушки-официантки Пенни в комедийном сериале «Теория Большого взрыва». Сериал начал транслироваться на канале CBS в 2007 году и выходит по сей день. Сериал повествует о жизни двух молодых талантливых физиков Шелдоне и Леонарде, их привлекательной соседке по лестничной площадке Пенни, а также их друзьях - астрофизике Раджеше и инженере Говарде. Действие сериала происходит в городе Пасадена, Калифорния.

В сентябре 2010 во время урока верховой езды лошадь Кейли упала и сломала девушке ногу. Из-за перелома актриса не смогла сниматься в нескольких сериях «Теории большого взрыва», и пришлось внести изменения в сценарий, а в следующих сериях сценарий был вновь переделан так, чтобы не было видно гипса на ноге девушки: вместо обычной роли официантки в этих сериях она играла роль бармена за стойкой.

В 2008 году Куоко появилась в эпизоде сериала «Побег» и в том же году исполнила одну из ключевых ролей в триллере «Зимние мертвецы». После успеха телесериала «Теория большого взрыва» для актрисы открылся путь на широкие экраны. В 2011 году она сыграла в комедии «Бунт ушастых», а в 2012 - в триллере «Суррогат».

В настоящее время актриса занята в съемках фильмов и сериалов. Помимо актерства Кейли получила опыт фотомодели, ее фотографии появились на страницах журналов FHM, Allure и Maxim.

Личная жизнь Кейли Куоко

Кейли Куоко встречалась со своим партнером по сериалу «Теория большого взрыва» Джонни Галэки около двух лет (2007-2009). После этого у нее были недолгие отношения с актерами Генри Кавиллом и Муром Джоэлом. В 2013 году Куоко познакомилась с теннисистом Райаном Свитингом, через полгода после знакомства пара сыграла свадьбу. Брак распался в 2016 году, сейчас Кейли встречается с профессиональным всадником Карлом Куком.