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Кейли Куоко

Kaley Cuoco
Кейли Куоко
Кейли Куоко Kaley Cuoco
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Дата рождения
30 ноября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Джим Парсонс
Джим Парсонс
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва" Джонни Галэки
Джонни Галэки
были в отношениях с 2007 по 2009
Биография Кейли Куоко

Кейли Куоко - американская актриса, родилась 30 ноября 1985 в Камарилло (Калифорния, США). Отец Кейли, Гари Кармин Куоко был риэлтором, а мать, Энн Лэйн Вингейт домохозяйкой. У Кейли есть младшая сестра Брианна. Впервые актриса появилась на экранах телевизоров еще в 8 месяцев, когда снялась в рекламе детских подгузников и игрушек. В три года родители отправили Кейли на теннис, которым она увлекалась и даже мечтала стать известной спортсменкой. Одновременно с этим девочка просто за компанию посещала со своими друзьями студию актерского мастерства. В 6 лет она снова появилась на телеэкранах, в рекламе куклы Барби. После этого ее утвердили на роли в спектаклях «Энни» и «Скрипач на крыше».

Роли Кейли Куоко

Свою первую роль в серьезном кино Кейли сыграла в 1992 году в фильме «Зыбучие пески», в том же году она появилась в роли Кэтрин Картер в ленте «Виртуозность», где также снимались Рассел Кроу и Дензел Вашингтон. В 1994 актриса исполнила эпизодические роли в телесериалах «Моя так называемая жизнь» и «Эллен». В 1997 году она сыграла небольшие роли в комедиях «Портрет совершенства» и «Зубная фея». В 1998 году Кейли досталась одна из ключевых ролей в мини-сериале «Идеальный убийца». После этого в 2000 году девушка эпизодически появилась в нескольких картинах: «Меткий бросок», «Растем Брейди» и «Вместе навсегда».

В 2002 году Куоко предложили сыграть одного из главных персонажей, Бриджет Эрин Хеннесси, в комедийном телесериале «8 простых правил для друга моей дочери-подростка». Участие в этом проекте стало прорывом в карьере актрисы: после его выхода она мгновенно стала узнаваемой, и ее начали приглашать на съемки в кино и другие сериалы. В 2004 году с участием Кейли вышло сразу же 4 ленты: драма «Дебатирующий Роберт Ли», комедия «Преступления моды», фильм ужасов «Возвращение в сонную лощину» и в мини-сериал «10,5 баллов».

Кейли Куоко - «Зачарованные»

В 2005 году Кейли Куоко утвердили на роль Билли в последнем сезоне популярного телесериала «Зачарованные». Сериал повествует о трех сестрах-ведьмах, известных как «Зачарованные», самых сильных и добрых ведьмах в истории, которые борются со злыми существами. Начинающая актриса блестяще проявила себя на фоне популярных кинозвезд, ничуть не уступив им в актерском мастерстве.

Кейли Куоко - «Теория Большого взрыва»

Настоящим прорывом в карьере Кейли стала роль девушки-официантки Пенни в комедийном сериале «Теория Большого взрыва». Сериал начал транслироваться на канале CBS в 2007 году и выходит по сей день. Сериал повествует о жизни двух молодых талантливых физиков Шелдоне и Леонарде, их привлекательной соседке по лестничной площадке Пенни, а также их друзьях - астрофизике Раджеше и инженере Говарде. Действие сериала происходит в городе Пасадена, Калифорния.

В сентябре 2010 во время урока верховой езды лошадь Кейли упала и сломала девушке ногу. Из-за перелома актриса не смогла сниматься в нескольких сериях «Теории большого взрыва», и пришлось внести изменения в сценарий, а в следующих сериях сценарий был вновь переделан так, чтобы не было видно гипса на ноге девушки: вместо обычной роли официантки в этих сериях она играла роль бармена за стойкой.

В 2008 году Куоко появилась в эпизоде сериала «Побег» и в том же году исполнила одну из ключевых ролей в триллере «Зимние мертвецы». После успеха телесериала «Теория большого взрыва» для актрисы открылся путь на широкие экраны. В 2011 году она сыграла в комедии «Бунт ушастых», а в 2012 - в триллере «Суррогат».

В настоящее время актриса занята в съемках фильмов и сериалов. Помимо актерства Кейли получила опыт фотомодели, ее фотографии появились на страницах журналов FHM, Allure и Maxim.

Личная жизнь Кейли Куоко

Кейли Куоко встречалась со своим партнером по сериалу «Теория большого взрыва» Джонни Галэки около двух лет (2007-2009). После этого у нее были недолгие отношения с актерами Генри Кавиллом и Муром Джоэлом. В 2013 году Куоко познакомилась с теннисистом Райаном Свитингом, через полгода после знакомства пара сыграла свадьбу. Брак распался в 2016 году, сейчас Кейли встречается с профессиональным всадником Карлом Куком.

Интересные факты о Кейли Куоко

- В 2003 году Кейли выиграла награду Teen Choice Award в категории «Прорыв года»

- Актриса ведет здоровый образ жизни и является вегетарианкой

- Кейли увлекается теннисом, верховой ездой, кикбоксингом

- У нее много животных: три собаки разных пород, кошка и лошадь

Фильмография Кейли Куоко
Человек из Торонто
Человек из Торонто
боевик, комедия 2022, США
5.0
Шафер напрокат
Шафер напрокат
комедия 2015, США
6.0
Неизвестные авторы
Неизвестные авторы
комедия 2014, США
4.0
Суррогат
Суррогат
драма 2012, США
7.0
Последняя поездка
Последняя поездка
биография, драма 2012, США
5.0
Бунт ушастых
Бунт ушастых
комедия 2011, США
7.0
Виртуозность
Виртуозность
фантастика, боевик, триллер, криминал 1995, США
6.0
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Фотографии Кейли Куоко Все фотографии
Кейли Куоко Кейли Куоко Кейли Куоко Кейли Куоко
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Связи
Джим Парсонс
Джим Парсонс Jim Parsons
коллеги по сериалу "Теория большого взрыва" Джонни Галэки
Джонни Галэки Johnny Galecki
были в отношениях с 2007 по 2009
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