Иэн Гримм – гениальный, но эгоцентричный программист. Герой, влюбленный в свою работу, всегда имеет тысячу идей, связанных с разработкой видеоигр. Программы, которые выпускает талантливый Гримм, устанавливают рекорды по продажам и популярности. Конкуренты уже не надеются обойти разработчика, а геймеры боготворят легендарного производителя. Однажды герой решает создать игру, частью которой станет он сам. Команда программистов вынуждена поддержать безумный замысел начальника, чьи выходки стали привычным делом.