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Постер к сериалу Мистический квест: Пир ворона
Постер к сериалу Мистический квест: Пир ворона
Постер к сериалу Мистический квест: Пир ворона
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
3 постера
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Мистический квест: Пир ворона
Мистический квест: Пир ворона (2020 - …) Mythic Quest: Raven's Banquet 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Иэн Гримм – гениальный, но эгоцентричный программист. Герой, влюбленный в свою работу, всегда имеет тысячу идей, связанных с разработкой видеоигр. Программы, которые выпускает талантливый Гримм, устанавливают рекорды по продажам и популярности. Конкуренты уже не надеются обойти разработчика, а геймеры боготворят легендарного производителя. Однажды герой решает создать игру, частью которой станет он сам. Команда программистов вынуждена поддержать безумный замысел начальника, чьи выходки стали привычным делом.

Мистический квест: Пир ворона - трейлер второго сезона
Мистический квест: Пир ворона
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Чарли Дэй
Чарли Дэй
Роб МакЭлхенни
Роб МакЭлхенни
Megan Ganz
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам C.W. Longbottom
Джейк Джонсон
Джейк Джонсон "Doc" Michael
Дэвид Хорнсби David Brittlesbee
Имани Хаким
Имани Хаким Dana
Дэнни Пуди
Дэнни Пуди Brad Bakshi
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мистический квест: Пир ворона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 11 эпизодов
 
Мистический квест: Пир ворона - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 9 эпизодов
 
3
TBA,
 
4
TBA,
 
Новости о сериале
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Лихие девяностые и легендарный квест: 6 сериалов, чьи новые сезоны появятся в мае
Слушать саундтрек сериала Мистический квест: Пир ворона
Кадры из сериала
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