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Постер к сериалу Роковой патруль
Постер к сериалу Роковой патруль
Постер к сериалу Роковой патруль
Постер к сериалу Роковой патруль
Постер к сериалу Роковой патруль
Постер к сериалу Роковой патруль
Постер к сериалу Роковой патруль
Постер к сериалу Роковой патруль
Постер к сериалу Роковой патруль
Постер к сериалу Роковой патруль
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
10 постеров
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Роковой патруль
Роковой патруль (2019 - …) Doom Patrol 16+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 34 часа 0 минут
О чем сериал

«Роковой патруль» — сериальная экранизация одноименного комикса DC. Не ждите привычных нам супергероев в трико, тут совсем другая история. Обычный человек Нильс собирает в своем доме людей, которые поневоле обрели странные и отчасти полезные способности. Бывшая кинозвезда Рита Фарр способна увеличивать свое тело в размерах так, что может накрыть целый город. Ее лучший друг Ларри вынужден ходить в бинтах, чтобы не убить окружающих радиацией, а внутри него отдельная личность — Негативный человек. Соседствует с ними и Джей со всеми своими многочисленными личностями, у каждой из которых есть своя суперспособность. От настоящего Клиффа остается только мозг, заботливо вложенный Нильсом в тело робота, не способного что-либо чувствовать. Последним к этой команде добавляется Киборг, известный всем по «Лиге справедливости».

Роковой патруль - тизер третьего сезона
Роковой патруль
тизер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер Cliff Steele / Robotman
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер OG Cliff Steele
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер Cliff Steele / Robotman
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик Eric Morden / Mr. Nobody
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер Larry Trainor / Negative Man
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Роковой патруль - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 15 эпизодов
 
Роковой патруль - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 9 эпизодов
 
Роковой патруль - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
Новости о сериале
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Сериалы «Роковой патруль» и «Титаны» продлены на четвертый сезон
Сериалы «Роковой патруль» и «Титаны» продлены на четвертый сезон
ТОП-5 сериалов, которые не дадут нам захандрить в этом сентябре
ТОП-5 сериалов, которые не дадут нам захандрить в этом сентябре
Слушать саундтрек сериала Роковой патруль
Кадры из сериала
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