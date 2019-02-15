«Роковой патруль» — сериальная экранизация одноименного комикса DC. Не ждите привычных нам супергероев в трико, тут совсем другая история. Обычный человек Нильс собирает в своем доме людей, которые поневоле обрели странные и отчасти полезные способности. Бывшая кинозвезда Рита Фарр способна увеличивать свое тело в размерах так, что может накрыть целый город. Ее лучший друг Ларри вынужден ходить в бинтах, чтобы не убить окружающих радиацией, а внутри него отдельная личность — Негативный человек. Соседствует с ними и Джей со всеми своими многочисленными личностями, у каждой из которых есть своя суперспособность. От настоящего Клиффа остается только мозг, заботливо вложенный Нильсом в тело робота, не способного что-либо чувствовать. Последним к этой команде добавляется Киборг, известный всем по «Лиге справедливости».