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МакКенна Грейс
МакКенна Грейс
Mckenna Grace
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МакКенна Грейс
Mckenna Grace
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Дата рождения
25 июня 2006
Возраст
16 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Даллас, Техас, США
Рост
141 см
Биография МакКенны Грейс
Родилась 25 июня 2006 года. Даллас, Техас, США.
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Фильмография МакКенны Грейс
Спирит Непокорный
анимация, вестерн, приключения, семейный
2021, США
8.0
Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия
2021, США
7.0
Проклятие Аннабель 3
ужасы
2019, США
6.0
Нулевой отряд
комедия, драма, семейный
2019, США
6.0
Ужас Амитивилля: Пробуждение
ужасы, триллер
2017, США
6.0
Как быть латинским любовником
комедия
2017, США
6.0
Тоня против всех
биография, комедия, спорт
2017, США
6.0
Одаренная
драма
2017, США
7.0
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Сиквел «Охотников за привидениями: Наследники» получил дату релиза
Похоже, франшиза переживает новый расцвет.
Написать
29 июня 2022 14:14
Звезда «Охотников за привидениями: Наследники» Маккенна Грейс получила роль в мини-сериале «Друг семьи»
Актриса сыграет девочку, которую похищает импозантный сосед.
Написать
23 марта 2022 12:36
Маккенна Грейс выпустила клип к песне Hauted House из фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Актриса занимается музыкой с пяти лет.
Написать
24 ноября 2021 16:36
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