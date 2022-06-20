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Давид Диггс
Давид Диггс
Daveed Diggs
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Давид Диггс
Daveed Diggs
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Дата рождения
24 января 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Композитор
Место рождения
Окленд, Калифорния, США
Биография Давида Диггса
Родился 24 января 1982 года. Окленд, Калифорния, США.
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Фильмография Давида Диггса
Скворец
драма
2021, США
5.0
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.0
Бархатная бензопила
ужасы, триллер, комедия, криминал
2019, США
5.0
Слепые пятна
драма, комедия
2018, США
7.0
Малыши в дикой природе
документальный
2016, США
7.0
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