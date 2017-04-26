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Постер к сериалу Рассказ служанки
Постер к сериалу Рассказ служанки
Постер к сериалу Рассказ служанки
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Рассказ служанки
Постер к сериалу Рассказ служанки
Постер к сериалу Рассказ служанки
Постер к сериалу Рассказ служанки
Постер к сериалу Рассказ служанки
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
8 постеров
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Рассказ служанки
Рассказ служанки (2017 - …) The Handmaid's Tale 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 53 минуты
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 42 часа 24 минуты
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О чем сериал

«Рассказ служанки» — драматическое американское шоу, основанное на одноименном книжном первоисточнике. Действие сериала разворачивается в альтернативном будущем: в результате военного переворота в США и ряде других стран захватили власть религиозные фанатики. Это произошло на фоне сокращающейся рождаемости в мире и снижения числа фертильных женщин. Новое государство получило название Галаад. Правительство Галаада взяло под жесткий контроль всех проживающих в нем людей: их передвижение строго ограничено, искусство или какая-то другая общественная деятельность запрещена, выходить на улицу можно только со специальным пропускам. Всех фертильных женщин Галаада превратили в служанок — своего рода суррогатных матерей для жен офицеров высшего чина, которые остались бесплодными. Главная героиня сериала — Джун Осборн — стала одной из таких служанок. Ее супругу удалось сбежать в соседнюю свободную Канаду еще до закрытия границ, а маленькая дочь оказалась в руках совершенно посторонних людей. Сама Джун всеми силами пытается вернуть себе ребенка и сбежать от офицера Фреда, к которому она попала в сексуальное рабство. Параллельно героиня знакомится с другими служанками и вспоминает, как ее привычный мир был разрушен буквально за несколько дней.

Рассказ служанки - трейлер четвертого сезона
Рассказ служанки
трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Брюс Миллер
Брюс Миллер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд Commander Joseph Lawrence
Макс Мингелла
Макс Мингелла Nick Blaine
Джозеф Файнс
Джозеф Файнс Commander Fred Waterford
Элизабет Мосс
Элизабет Мосс June Osborne / Offred / Ofjoseph
Энн Дауд
Энн Дауд Aunt Lydia
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериальные драмы Американские сериальные драмы
Дата выхода новых серий 5-го сезона сериала «Рассказ служанки»
TBA
Сезон 5 Серия 1
14 сентября 2022
TBA
Сезон 5 Серия 2
14 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Рассказ служанки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Рассказ служанки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 13 эпизодов
 
Рассказ служанки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 13 эпизодов
 
Рассказ служанки - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 5 / Season 5
2022, 2 эпизода
 
Новости о сериале
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Перемен требуют наши сердца: обзор четвертого сезона сериала «Рассказ служанки»
Слушать саундтрек сериала Рассказ служанки
Кадры из сериала
Интересные факты

В основу сериала лег одноименный роман-антиутопия Маргарет Этвуд. Писательница выступила в качестве консультанта на съемочной площадке и появилась в небольшом камео.

По словам Этвуд, все ужасные события, описанные на страницах ее произведения, основаны на исторических фактах разных лет.

Первая экранизация книги состоялась в 1989 году, но не имела успеха у широкой публики. Режиссером той кинокартины являлся Фолькер Шлендорф, а главные роли сыграли Наташа Ричардсон и Фэй Данауэй. Также знаменитый роман неоднократно ставился на театральной сцене по всему миру.

Основные съемки проходили в канадских городах Торонто и Гамильтон.

«Рассказ служанки» — первый стриминговый сериал, в 2017 году удостоенный премии «Эмми» сразу в четырех категориях, включая лучшее драматическое произведение.

Отличительной чертой «служанок» являются белоснежные «крылышки» на головах. Необычный предмет гардероба был разработан художником по костюмам Эни Крэбтри. Он отражает физическую и эмоциональную несвободу героинь. Однако «крылышки» не только оказались крайне неудобными, но и существенно ограничивали угол зрения, что затрудняло съемки.

По словам исполнительницы главной роли Элизабет Мосс, ей пришлось потратить немало смен на разучивание ритма шагов вместе с другими актрисами. Тренировки позволили им свободно передвигаться в кадре группами, не сталкиваясь друг с другом.

Супруги Уотерфорд в сериале значительно моложе, чем в литературном первоисточнике.

Название республики Гилеад — отсылка к реально существовавшему в Древнем Израиле городу Галааду.

В оригинальном романе все герои имеют только белый цвет кожи. Ввиду современных тенденций продюсеры решили отказаться от подобной концепции.

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