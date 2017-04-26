«Рассказ служанки» — драматическое американское шоу, основанное на одноименном книжном первоисточнике. Действие сериала разворачивается в альтернативном будущем: в результате военного переворота в США и ряде других стран захватили власть религиозные фанатики. Это произошло на фоне сокращающейся рождаемости в мире и снижения числа фертильных женщин. Новое государство получило название Галаад. Правительство Галаада взяло под жесткий контроль всех проживающих в нем людей: их передвижение строго ограничено, искусство или какая-то другая общественная деятельность запрещена, выходить на улицу можно только со специальным пропускам. Всех фертильных женщин Галаада превратили в служанок — своего рода суррогатных матерей для жен офицеров высшего чина, которые остались бесплодными. Главная героиня сериала — Джун Осборн — стала одной из таких служанок. Ее супругу удалось сбежать в соседнюю свободную Канаду еще до закрытия границ, а маленькая дочь оказалась в руках совершенно посторонних людей. Сама Джун всеми силами пытается вернуть себе ребенка и сбежать от офицера Фреда, к которому она попала в сексуальное рабство. Параллельно героиня знакомится с другими служанками и вспоминает, как ее привычный мир был разрушен буквально за несколько дней.
В основу сериала лег одноименный роман-антиутопия Маргарет Этвуд. Писательница выступила в качестве консультанта на съемочной площадке и появилась в небольшом камео.
По словам Этвуд, все ужасные события, описанные на страницах ее произведения, основаны на исторических фактах разных лет.
Первая экранизация книги состоялась в 1989 году, но не имела успеха у широкой публики. Режиссером той кинокартины являлся Фолькер Шлендорф, а главные роли сыграли Наташа Ричардсон и Фэй Данауэй. Также знаменитый роман неоднократно ставился на театральной сцене по всему миру.
Основные съемки проходили в канадских городах Торонто и Гамильтон.
«Рассказ служанки» — первый стриминговый сериал, в 2017 году удостоенный премии «Эмми» сразу в четырех категориях, включая лучшее драматическое произведение.
Отличительной чертой «служанок» являются белоснежные «крылышки» на головах. Необычный предмет гардероба был разработан художником по костюмам Эни Крэбтри. Он отражает физическую и эмоциональную несвободу героинь. Однако «крылышки» не только оказались крайне неудобными, но и существенно ограничивали угол зрения, что затрудняло съемки.
По словам исполнительницы главной роли Элизабет Мосс, ей пришлось потратить немало смен на разучивание ритма шагов вместе с другими актрисами. Тренировки позволили им свободно передвигаться в кадре группами, не сталкиваясь друг с другом.
Супруги Уотерфорд в сериале значительно моложе, чем в литературном первоисточнике.
Название республики Гилеад — отсылка к реально существовавшему в Древнем Израиле городу Галааду.
В оригинальном романе все герои имеют только белый цвет кожи. Ввиду современных тенденций продюсеры решили отказаться от подобной концепции.