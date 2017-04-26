Интересные факты

В основу сериала лег одноименный роман-антиутопия Маргарет Этвуд. Писательница выступила в качестве консультанта на съемочной площадке и появилась в небольшом камео.

По словам Этвуд, все ужасные события, описанные на страницах ее произведения, основаны на исторических фактах разных лет.

Первая экранизация книги состоялась в 1989 году, но не имела успеха у широкой публики. Режиссером той кинокартины являлся Фолькер Шлендорф, а главные роли сыграли Наташа Ричардсон и Фэй Данауэй. Также знаменитый роман неоднократно ставился на театральной сцене по всему миру.

Основные съемки проходили в канадских городах Торонто и Гамильтон.

«Рассказ служанки» — первый стриминговый сериал, в 2017 году удостоенный премии «Эмми» сразу в четырех категориях, включая лучшее драматическое произведение.

Отличительной чертой «служанок» являются белоснежные «крылышки» на головах. Необычный предмет гардероба был разработан художником по костюмам Эни Крэбтри. Он отражает физическую и эмоциональную несвободу героинь. Однако «крылышки» не только оказались крайне неудобными, но и существенно ограничивали угол зрения, что затрудняло съемки.

По словам исполнительницы главной роли Элизабет Мосс, ей пришлось потратить немало смен на разучивание ритма шагов вместе с другими актрисами. Тренировки позволили им свободно передвигаться в кадре группами, не сталкиваясь друг с другом.

Супруги Уотерфорд в сериале значительно моложе, чем в литературном первоисточнике.

Название республики Гилеад — отсылка к реально существовавшему в Древнем Израиле городу Галааду.

В оригинальном романе все герои имеют только белый цвет кожи. Ввиду современных тенденций продюсеры решили отказаться от подобной концепции.