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Постер фильма Тина
7.9
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7.9

Тина

, 2021
Tina
Великобритания, США / биография, документальный, исторический / 18+
Постер фильма Тина
7.9

О фильме

О восхождении Тёрнер к славе, её личных и профессиональных проблемах и эпичном возвращении на сцену в 1980-е.

В ролях

Тина Тернер
Тина Тернер
Self
Carl Arrington
Self
Айк Тёрнер
Self
Lejeune Richardson
Self
Опра Уинфри
Опра Уинфри
Self
Дайана Росс
Дайана Росс
Self
Мэри Уэллс
Self
Мелвин Франклин
The Temptations
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Self
Jimmy Thomas
Self
Режиссер Дэниэл Линдсэй, Т.Дж. Мартин
Сценарист Дэниэл Линдсэй, Т.Дж. Мартин
Композитор Дэнни Бенси, Саундер Джуррианс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 2 марта 2021
Премьера в мире 2 марта 2021
Сборы в мире $2 622 120
Производство HBO Documentary Films, Lightbox, Media Finance Capital
Другие названия
Tina, Tina Turner, Tina Turneri lugu, Τίνα, Тина, 蒂娜特納：天后的祕密

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 7 февраля 2023

Отзывы о фильме

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