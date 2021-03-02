В ролях
Мелвин Франклин
The Temptations
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Дэниэл Линдсэй, Т.Дж. Мартин
Сценарист
Дэниэл Линдсэй, Т.Дж. Мартин
Композитор
Дэнни Бенси, Саундер Джуррианс
Детали фильма
Страна
Великобритания / США
Продолжительность
1 час 58 минут
Год выпуска
2021
Премьера онлайн
2 марта 2021
Премьера в мире
2 марта 2021
Сборы в мире
$2 622 120
Производство
HBO Documentary Films, Lightbox, Media Finance Capital
Другие названия
Tina, Tina Turner, Tina Turneri lugu, Τίνα, Тина, 蒂娜特納：天后的祕密