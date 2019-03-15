Интересные факты

Создателями проекта «Любовь, смерть и роботы» стали Дэвид Финчер, вошедший в историю мирового кинематографа благодаря картинам «Исчезнувшая» и «Бойцовский клуб», а также Тим Миллер, знакомый зрителям по блокбастеру «Дэдпул». Над этим проектом они трудились свыше одиннадцати лет.

Все 18 эпизодов первого сезона имеют разный хронометраж — от 6 до 18 минут. В соцсети Twitter представители студии Netflix пояснили, что они проводят эксперимент с очередностью серий и представляют зрителям четыре разных варианта очередности эпизодов.

Сюжет серий «За пределами расщелины Аквилы» и «Голубая Зима» заимствован из произведения «Голубая Зима и другие истории», автором которого является Аластер Рейнольдс.

Каждая серия начинается с появления пиктограммы, состоящей из трех знаков (сердце — символ любви, крест — символ смерти, робот — робот), и перетекает в другие символы, в которых содержится намек на сюжет эпизода.

В третьей серии первого сезона под названием «Три робота» есть момент, который копирует сцену из культовой ленты «Терминатор», где Т-800 перешагивает через череп человека.

Над одним из эпизодов сериала трудилась команда российских художников. Речь идет о серии «Слепое пятно», над созданием которой работали уроженцы Санкт-Петербурга Виталий Шушко и Елена Волк. Они были единственными художниками, которые участвовали в проекте, не являясь сотрудниками студии.

Спустя семь дней после официального релиза весной 2019 года анимационный сериал «Любовь, смерть и роботы» занял 25-ю строчку в рейтинге Top Rated TV Shows (самые популярные проекты) по версии ресурса IMDb.