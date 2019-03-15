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Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Постер к сериалу Любовь, смерть и роботы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
13 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Любовь, смерть и роботы
Любовь, смерть и роботы (2019 - …) Love, Death & Robots 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 45 минут
О чем сериал

«Любовь, смерть и роботы» — мультипликационный сериал, снятый в жанре научной фантастики, спродюсированный Дэвидом Финчером, Тимом Миллером и Кевином Истменом. Производством шоу занимается стриминговая платформа Netflix. В основе сюжета шоу «Любовь, смерть и роботы» лежат комиксы и рассказы с фантастическими и фэнтезийными сюжетными линиями с эротическим контекстом. Каждый эпизод снят разными режиссерами, они не связаны между собой историей или персонажами, однако их объединяет общий дух и атмосфера. Так, первая серия повествует о трех роботах, проживающих в постапокалиптическом мире. Второй эпизод сконцентрирован на экипаже космического лайнера, который совершил посадку на неизвестной планете.

Любовь, смерть и роботы - второй трейлер третьего сезона
Любовь, смерть и роботы
второй трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Тим Миллер
Тим Миллер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джош Бренер
Джош Бренер
Генри Даутуэйт
Нолан Норт
Нолан Норт
Крис Кокс
Скотт Уайт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любовь, смерть и роботы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 18 эпизодов
 
Любовь, смерть и роботы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Любовь, смерть и роботы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 9 эпизодов
 
Новости о сериале
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Netflix представил трейлер третьего сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы»
Netflix представил трейлер третьего сезона анимационной антологии «Любовь. Смерть. Роботы»
Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами
Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами
Кадры из сериала
Интересные факты

Создателями проекта «Любовь, смерть и роботы» стали Дэвид Финчер, вошедший в историю мирового кинематографа благодаря картинам «Исчезнувшая» и «Бойцовский клуб», а также Тим Миллер, знакомый зрителям по блокбастеру «Дэдпул». Над этим проектом они трудились свыше одиннадцати лет.

Все 18 эпизодов первого сезона имеют разный хронометраж — от 6 до 18 минут. В соцсети Twitter представители студии Netflix пояснили, что они проводят эксперимент с очередностью серий и представляют зрителям четыре разных варианта очередности эпизодов.

Сюжет серий «За пределами расщелины Аквилы» и «Голубая Зима» заимствован из произведения «Голубая Зима и другие истории», автором которого является Аластер Рейнольдс.

Каждая серия начинается с появления пиктограммы, состоящей из трех знаков (сердце — символ любви, крест — символ смерти, робот — робот), и перетекает в другие символы, в которых содержится намек на сюжет эпизода.

В третьей серии первого сезона под названием «Три робота» есть момент, который копирует сцену из культовой ленты «Терминатор», где Т-800 перешагивает через череп человека.

Над одним из эпизодов сериала трудилась команда российских художников. Речь идет о серии «Слепое пятно», над созданием которой работали уроженцы Санкт-Петербурга Виталий Шушко и Елена Волк. Они были единственными художниками, которые участвовали в проекте, не являясь сотрудниками студии.

Спустя семь дней после официального релиза весной 2019 года анимационный сериал «Любовь, смерть и роботы» занял 25-ю строчку в рейтинге Top Rated TV Shows (самые популярные проекты) по версии ресурса IMDb.

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