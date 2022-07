Интересные факты о Кейт МакКиннон

- У Кейт МакКиннон есть любимый кот по имени Нино Позитано, которого актриса называет в шутку своим сыночком

- Умеет играть на фортепиано, скрипке и акустической гитаре

- В начале своей карьеры получила награду Logo New Now Next как лучший начинающий юморист.