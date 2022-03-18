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Кейт МакКиннон - Фильмы

- Кейт МакКиннон - Охотники за привидениями

Кейт МакКиннон - Личная жизнь

Американская киноактриса и комик Кэтрин (Кейт) Маккиннон Бертольд родилась 6 января 1984 года в городке Си Клифф, в штате Нью-Йорк в семье актрисы Лауры Кэмпбелл, которая работала педагогом и архитектора Майкла Томаса Бертхольда. У Кейт есть младшая сестра по имени Эмили. Отец девушек скончался когда Кейт было 18. В детстве МакКиннон очень интересовалась музыкой и посещала музыкальную студию. После окончания школы, она поступила на актерский факультет Колумбийского университета. Карьеру актриса начала с телевидения - была постоянным участником скетч-шоу «Big Gay Sketch Show», в котором выступала с 2006 до 2010, вплоть до закрытия программы. Кроме того она принимала участие в театральных комических постановках в Нью-Йорке. А в 2012 году Кейт присоединилась к популярному в Америке телешоу «Saturday Night Live», в котором исполняет женские роли. Этот проект принес МакКиннон номинацию на престижную награду «Эмми» в категории «Лучшая женская роль второго плана в комедийном телесериале».

Кейт МакКиннон - Фильмы

Работу в полном метре Кейт начала с озвучания мультфильмов и мультсериалов «Симпсоны», «Гриффины», «В поисках Дори», «Angry Birds в кино», а также анимации «Фердинанд» - истории о миролюбивом быке, попавшем на мадридский бой - многих других проектов.

В кино Кейт МакКиннон дебютировала в 2009 году с эпизодических ролей в сериалах «Мы должны это остановить» и «Роботомия». В 2012 году вышел юмористический фильм «Мой лучший день», в 2014-м веселая мелодрама «Партнеры по жизни» Сюзанны Фогель. Годом позже Кейт приняла участие в молодежной комедии «Лето на Статен-Айленд» и ленте Джейсона Мура «Сестры».



В 2016 году актриса получила роль в ремейке знаменитого блокбастера «Охотники за привидениями». Для МакКиннон фильм стал пропуском в большое кино, ее заметили и стали приглашать на съемки. В сентябре этого же года Кейт появилась в комедийном боевике «Зачинщики», где компанию ей составила Кристен Уиг, коллега по предыдущему проекту. 2016-й выдался плодотворным для Кейт, в декабре она появилась еще в одной комедии «Новогодний корпоратив» Джоша Гордона и Уилла Спека - фильм о грандиозной вечеринке, вышедшей из-под контроля. В 2017 году актриса исполнила одну из главных ролей в фильме «Очень плохие девчонки» и выступила в роли приглашенной звезды в комедийном сериале «Друзья с колледжа» телеканала Netflix. В 2018-м Кейт МакКиннон можно увидеть в главной роли в комедийном боевике «Шпион, который меня кинул». Фильм расскажет о двух подругах, оказавшихся в самом центре шпионского заговора, благодаря бывшему парню одной из них.

Кейт МакКиннон - Охотники за привидениями

«Перезагрузка» франшизы режиссёра Пола Фига, в которой главными героями стали девушки. В ленте много отсылок к фильмам и мультсериалам про «Охотников», но авторы акцентируют внимание на то, что новые персонажи не имеют ничего общего со старыми. Кейт МакКиннон сыграла инженера Джиллиан Хольцман. Партнерами по съемочной площадке стали Мелисса Маккарти, Кристен Уиг, Лесли Джонс и Крис Хемсворт. Несмотря на негодование поклонников классических «Охотников», картина была принята неплохо.

Кейт МакКиннон - личная жизнь

Кейт МакКиннон – открытая лесбиянка, она совершила каминг-аут в 2012 году. Актриса встречается с актрисой Марлой Миндел. МакКиннон вместе с Джули Голдман ведет телешоу Celesbian Interviews, где приглашает в студию известных женщин нетрадиционной ориентации.