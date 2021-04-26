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Алексис Бледел
Алексис Бледел
Alexis Bledel
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Алексис Бледел
Alexis Bledel
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Дата рождения
16 сентября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Хьюстон, Техас, США
Рост
170 см
Биография Алексис Бледел
Родилась 16 сентября 1981 года. Хьюстон, Техас, США.
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Фильмография Алексис Бледел
Крипто
триллер, криминал, драма
2019, США
5.0
Одна миллиардная доля
мелодрама, фантастика, драма
2014, США
7.0
Виолет и Дейзи
драма, криминал
2013, США
6.0
Миллион для чайников
триллер, фэнтези, комедия
2012, США
6.0
Заговорщица
драма
2010, США
7.0
Хороший парень
комедия, мелодрама
2009, США
6.0
После выпуска
комедия
2009, США
5.0
Джинсы-талисман 2
комедия, приключения, драма, мелодрама
2008, США
7.0
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