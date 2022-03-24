Содержание:

Клер Фой – Фильмы

- Клер Фой – «Корона»

- Клер Фой – «Не в себе»

- Клер Фой – «Девушка, которая застряла в паутине»

Клер Фой – Личная жизнь

Клер Фой родилась в Великобритании, в городе Стокпорт 16 апреля 1984 года. Клер была самой младшей из троих детей. Cемья часто переезжала, в итоге обосновавшись в городе Лонгвик, где отец нашел работу в корпорации Ксерокс. Родители Клер Фой развелись, когда ей было 8 лет. Актриса училась в гуманитарной школе для девочек, после поступила в Ливерпульский университет имени Джона Мурса, где изучала драму и сценарное мастерство.

Клер Фой – Фильмы

Клэр Фой начинала свою актёрскую карьеру с британских телевизионных шоу, в их числе сериалы BBC «Доктора» и экранизация произведения Чарльза Диккенса «Крошка Доррит» (2008). Мини-сериал, в котором актриса сыграла Эми Доррит – выросшую в тюрьме скромную наследницу семейного богатства, сделал Клер Фой знаменитой. За ним последовали роли в телевизионных проектах «Быть человеком» (2008-2013), «Опочтарение» (2010), а также дебют в полнометражном кино в фильме «Время ведьм» (2010), где ей составил пару Николас Кейдж. Проект этот едва ли можно назвать удачей – всего 9% рейтинга на RottenTomatoes. В фильме «Разрушители» того же года напарником Клер по съёмочной площадке стал Бенедикт Камбербэтч.

Клер Фой – «Корона»

Всемирную известность и признание актрисе принесла роль в биографическом сериале Netflix «Корона», где Клер Фой исполнила молодую Елизавету II. Проект заслужил восторженные отзывы критиков и принёс актрисе премии «Золотой Глобус» и «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале». В третьем сезоне актрису заменила Оливия Коул. На протяжении двух сезонов Клер Фой снималась с Мэттом Смитом, игравшем короля Филиппа. В 2018 году после окончания работы над проектом был обнародован скандальный факт о разнице в гонорарах Смита и Фой, который продолжил голливудское разбирательство в гендерном неравенстве зарплат персонала.

Клер Фой – «Не в себе»

В 2017 году Клер Фой сыграла в режиссёрском дебюте Энди Сёркиса – фильме «Дыши ради нас». Основанная на реальных событиях, лента рассказывает о непростой судьбе парализованного путешественника Робина Кавендиша в исполнении Эндрю Гарфилда.

Следующей картиной в фильмографии Клер Фой стала роль в остросюжетном триллере «Не в себе» (2018). Актриса сыграла преследуемую видениями девушку, которая не по своей воле попадает в психиатрическую лечебницу. Лента Стивена Содерберга получила широкую известность как экспериментальный фильм, почти полностью снятый на камеру iPhone 7 Plus.

Позднее Клер Фой составила пару Райану Гослингу в картине самого молодого лауреата Оскара в режиссёрской категории – Дэмиена Шазелла «Человек на Луне».

Клер Фой – «Девушка, которая застряла в паутине»

С января 2018 года актриса участвует в очередной экранизации книг Стига Ларссона - фильме «Девушка, которая застряла в паутине». Клер Фой исполнит главную роль девушки-хакера Лисбет Саландер. Среди её партнёров по сьёмочной площадке – шведский актёр Сверрир Гуднасон известный по роли великого теннисиста Бьорна Борга.

Клер Фой – Личная жизнь

В 2014 году Фой вышла замуж за британского актёра Стивена Кэмпбелла Мура, с которым познакомилась на съёмках фильма «Время ведьм». У пары есть дочь Айви Роуз, которая появилась на свет в марте 2015 года. В феврале 2018 года актёры объявили о решении развестись.