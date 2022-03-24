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Клер Фой

Claire Foy
Клер Фой
Клер Фой Claire Foy
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Дата рождения
16 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Личные связи
Стивен Кэмпбелл Мур
Стивен Кэмпбелл Мур
в разводе
Биография Клер Фой

Содержание:

Клер Фой – Фильмы
 - Клер Фой – «Корона»
 - Клер Фой – «Не в себе»
 - Клер Фой – «Девушка, которая застряла в паутине»
Клер Фой – Личная жизнь

Клер Фой родилась в Великобритании, в городе Стокпорт 16 апреля 1984 года. Клер была самой младшей из троих детей. Cемья часто переезжала, в итоге обосновавшись в городе Лонгвик, где отец нашел работу в корпорации Ксерокс. Родители Клер Фой развелись, когда ей было 8 лет. Актриса училась в гуманитарной школе для девочек, после поступила в Ливерпульский университет имени Джона Мурса, где изучала драму и сценарное мастерство.

Клер Фой – Фильмы

Клэр Фой начинала свою актёрскую карьеру с британских телевизионных шоу, в их числе сериалы BBC «Доктора» и экранизация произведения Чарльза Диккенса «Крошка Доррит» (2008). Мини-сериал, в котором актриса сыграла Эми Доррит – выросшую в тюрьме скромную наследницу семейного богатства, сделал Клер Фой знаменитой. За ним последовали роли в телевизионных проектах «Быть человеком» (2008-2013), «Опочтарение» (2010), а также дебют в полнометражном кино в фильме «Время ведьм» (2010), где ей составил пару Николас Кейдж. Проект этот едва ли можно назвать удачей – всего 9% рейтинга на RottenTomatoes. В фильме «Разрушители» того же года напарником Клер по съёмочной площадке стал Бенедикт Камбербэтч.

Клер Фой – «Корона»

Всемирную известность и признание актрисе принесла роль в биографическом сериале Netflix «Корона», где Клер Фой исполнила молодую Елизавету II. Проект заслужил восторженные отзывы критиков и принёс актрисе премии «Золотой Глобус» и «Эмми» в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале». В третьем сезоне актрису заменила Оливия Коул. На протяжении двух сезонов Клер Фой снималась с Мэттом Смитом, игравшем короля Филиппа. В 2018 году после окончания работы над проектом был обнародован скандальный факт о разнице в гонорарах Смита и Фой, который продолжил голливудское разбирательство в гендерном неравенстве зарплат персонала.

Клер Фой – «Не в себе»

В 2017 году Клер Фой сыграла в режиссёрском дебюте Энди Сёркиса – фильме «Дыши ради нас». Основанная на реальных событиях, лента рассказывает о непростой судьбе парализованного путешественника Робина Кавендиша в исполнении Эндрю Гарфилда.

Следующей картиной в фильмографии Клер Фой стала роль в остросюжетном триллере «Не в себе» (2018). Актриса сыграла преследуемую видениями девушку, которая не по своей воле попадает в психиатрическую лечебницу. Лента Стивена Содерберга получила широкую известность как экспериментальный фильм, почти полностью снятый на камеру iPhone 7 Plus.

Позднее Клер Фой составила пару Райану Гослингу в картине самого молодого лауреата Оскара в режиссёрской категории – Дэмиена Шазелла «Человек на Луне».

Клер Фой – «Девушка, которая застряла в паутине»

С января 2018 года актриса участвует в очередной экранизации книг Стига Ларссона -  фильме «Девушка, которая застряла в паутине». Клер Фой исполнит главную роль девушки-хакера Лисбет Саландер. Среди её партнёров по сьёмочной площадке – шведский актёр Сверрир Гуднасон известный по роли великого теннисиста Бьорна Борга.  

Клер Фой – Личная жизнь

В 2014 году Фой вышла замуж за британского актёра Стивена Кэмпбелла Мура, с которым познакомилась на съёмках фильма «Время ведьм».  У пары есть дочь Айви Роуз, которая появилась на свет в марте 2015 года. В феврале 2018 года актёры объявили о решении развестись.

Интересные факты о Клер Фой

- Клер Фой не только активно снимается в кино, но и участвует в театральных постановках. Одна из её последних ролей – леди Макбет в спектакле с Джеймсом МакЭвоем.

- Является фанаткой творчества Брюса Спрингстина.

- К съёмкам в сериале «Королева» актриса приступила спустя всего 4 месяца после рождения дочери.

- Идеальным актёром считает Джека Николсона, а идеалом мужской красоты – Марка Руффало

Фильмография Клер Фой
Кошачьи миры Луиса Уэйна
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.0
Исчезнувший
Исчезнувший
триллер 2021, Великобритания / Франция
5.0
Девушка, которая застряла в паутине
Девушка, которая застряла в паутине
детектив, триллер 2018, США
6.0
Человек на Луне
Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.0
Не в себе
Не в себе
ужасы, драма 2018, США
6.0
Дыши ради нас
Дыши ради нас
драма 2017, Великобритания
7.0
Академия вампиров
Академия вампиров
фэнтези 2014, США
7.0
Разрушители
Разрушители
драма 2011, Великобритания
6.0
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Клэр Фой и Пол Беттани обвиняют друг друга в измене в трейлере стильного мини-сериала «Очень британский скандал» Трехсерийный фильм основан на реальном секс-скандале вокруг британской аристократки.
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24 марта 2022 09:55
HBO приобрел права на сериал о восхождении Facebook с Клэр Фой в главной роли В основу сюжета лег бестселлер The New York Times.
Написать
9 февраля 2022 16:41
Актриса Клэр Фой считает съемки в постельных сценах ужасным опытом: «Чувствуешь, что тебя используют» В ее новом проекте таких эпизодов, судя по всему, будет очень много.
Написать
23 декабря 2021 13:06
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Связи
Стивен Кэмпбелл Мур
Стивен Кэмпбелл Мур Stephen Campbell Moore
в разводе
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