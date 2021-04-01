В центре событий американского комедийного сериала «Соединенные Штаты Ала» – бывший морской пехотинец Райли. На службе он привык к дисциплине и самоконтролю, но возвращение на гражданку отражается на герое. Райли старается приспособиться к спокойной жизни в Огайо, что получается у него не лучшим образом. Мужчина готов прикладывать все усилия, чтобы избавить близких от неприятностей. Его жизнь переворачивается с ног на голову после знакомства с неким Авальмиром. Он перебрался в Америку из Афганистана.