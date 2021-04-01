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Постер к сериалу Соединенные Штаты Ала
Постер к сериалу Соединенные Штаты Ала
Постер к сериалу Соединенные Штаты Ала
Постер к сериалу Соединенные Штаты Ала
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Соединенные Штаты Ала
Соединенные Штаты Ала (2021 - …) United States of Al
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 17 часов 30 минут
О чем сериал

В центре событий американского комедийного сериала «Соединенные Штаты Ала» – бывший морской пехотинец Райли. На службе он привык к дисциплине и самоконтролю, но возвращение на гражданку отражается на герое. Райли старается приспособиться к спокойной жизни в Огайо, что получается у него не лучшим образом. Мужчина готов прикладывать все усилия, чтобы избавить близких от неприятностей. Его жизнь переворачивается с ног на голову после знакомства с неким Авальмиром. Он перебрался в Америку из Афганистана.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дин Норрис
Дин Норрис Art
Кевин Дэниелс
Кевин Дэниелс
Рики Линдхоум
Рики Линдхоум
Паркер Янг Riley
Брайан Смит
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Соединенные Штаты Ала - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 13 эпизодов
 
Соединенные Штаты Ала - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 22 эпизода
 
Кадры из сериала
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