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Михаэла Коэл
Михаэла Коэл
Michaela Coel
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Михаэла Коэл
Michaela Coel
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Дата рождения
1 октября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист, Композитор
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
165 см
Биография Михаэлы Коэл
Родилась 1 октября 1987 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Михаэлы Коэл
Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения
2022, США
0.0
И все изменилось
драма, мюзикл, мелодрама
2018,
5.0
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В сети появилось первое видео со съемочной площадки сиквела «Черной Пантеры»
Декораторы возводят тронный зал дворца Ваканды.
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28 июля 2021 11:27
Звезда сериала «Я могу уничтожить тебя» Михаэла Коэл получила роль в сиквеле «Черной Пантеры»
Актрису заметили на съемках в Атланте.
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22 июля 2021 12:22
Сериал «Я могу уничтожить тебя» стал главным триумфатором премии BAFTA 2021
Шоу получило две награды в главных номинациях.
Написать
7 июня 2021 16:02
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