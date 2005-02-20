«Робоцып» — многосерийное анимационное шоу, снятое в жанре юмористических скетчей, издевающееся над современной поп-культурой, в том числе кинематографом, комиксами, книгами и компьютерными играми. В списке сценаристов сериала числится Сет Роген, а Сет Грин стал одним из продюсеров. Каждый эпизод шоу связан с другим единым сюжетом, согласно которому некий безумный ученый воскресил цыпленка, а затем привязал его к стулу и, подобно герою «Заводного апельсина», заставил смотреть все фильмы и телешоу подряд.