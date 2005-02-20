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Постер к сериалу Робоцып
Постер к сериалу Робоцып
Постер к сериалу Робоцып
Постер к сериалу Робоцып
Постер к сериалу Робоцып
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
5 постеров
Рейтинги
8.0 Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Робоцып
Робоцып (2005 - …) Robot Chicken 16+
Год выпуска 2005
Страна США
Всего сезонов 11 сезонов
Эпизод длится 15 минут
Телеканал Adult Swim
Продолжительность 56 часов 0 минут
О чем сериал

«Робоцып» — многосерийное анимационное шоу, снятое в жанре юмористических скетчей, издевающееся над современной поп-культурой, в том числе кинематографом, комиксами, книгами и компьютерными играми. В списке сценаристов сериала числится Сет Роген, а Сет Грин стал одним из продюсеров. Каждый эпизод шоу связан с другим единым сюжетом, согласно которому некий безумный ученый воскресил цыпленка, а затем привязал его к стулу и, подобно герою «Заводного апельсина», заставил смотреть все фильмы и телешоу подряд.

Робоцып - трейлер одиннадцатого сезона
Робоцып
трейлер одиннадцатого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Сет Грин
Сет Грин
Мэттью Сенрейч
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сет Грин
Сет Грин
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн
Брекин Мейер
Брекин Мейер
Мэттью Сенрейч
Том Рут
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Робоцып - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 21 эпизод
 
Робоцып - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 21 эпизод
 
Робоцып - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 20 эпизодов
 
Робоцып - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 20 эпизодов
 
Робоцып - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 20 эпизодов
 
Робоцып - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 21 эпизод
 
Робоцып - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2014, 20 эпизодов
 
Робоцып - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2015, 20 эпизодов
 
Робоцып - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2017, 21 эпизод
 
Робоцып - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2019, 20 эпизодов
 
Робоцып - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2021, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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