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Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Постер к сериалу Пацаны
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
16 постеров
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Пацаны
Пацаны (2019 - …) The Boys 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 24 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал от Amazon с необычным взглядом на супергероев. Перед нами мир, где существуют супергерои. Их любят и считают звездами, а они в свою очередь ведут светскую жизнь и поведением смахивают на голливудских знаменитостей. Но если взглянуть на другую сторону их существования, то мы узнаем малоприятные подробности о их зависимостях, пренебрежении к человеческим жизням, жажде популярности и власти. Только группа людей под предводительством Буча (Карл Урбан) знает, что супергерои могут быть действительно опасны, и пытаются им противостоять.

Пацаны - трейлер третьего сезона
Пацаны
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карл Урбан
Карл Урбан Billy Butcher
Элизабет Шу
Элизабет Шу Madelyn Stillwell
Чейс Кроуфорд
Чейс Кроуфорд Kevin / The Deep
Доминик МакЭллигот
Доминик МакЭллигот Queen Maeve
Лас Алонсо
Лас Алонсо Marvin / Mother's Milk
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пацаны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Пацаны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
 
Пацаны - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
Пацаны - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
Новости о сериале
Каким будет 4-й сезон «Пацанов»: когда выйдет и кто точно воскреснет?
Каким будет 4-й сезон «Пацанов»: когда выйдет и кто точно воскреснет?
Спин-офф «Пацанов» будет пересекаться с флагманским сериалом
Спин-офф «Пацанов» будет пересекаться с флагманским сериалом
5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»
5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»
Слушать саундтрек сериала Пацаны
Кадры из сериала
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