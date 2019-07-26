Сериал от Amazon с необычным взглядом на супергероев. Перед нами мир, где существуют супергерои. Их любят и считают звездами, а они в свою очередь ведут светскую жизнь и поведением смахивают на голливудских знаменитостей. Но если взглянуть на другую сторону их существования, то мы узнаем малоприятные подробности о их зависимостях, пренебрежении к человеческим жизням, жажде популярности и власти. Только группа людей под предводительством Буча (Карл Урбан) знает, что супергерои могут быть действительно опасны, и пытаются им противостоять.