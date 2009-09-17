«Арчер» – анимационный сериал от канала FX о едва функционирующей секретной службе ISIS и ее агентах. Стерлинг Арчер, считающий себя величайшим секретным агентом во всем мире, в действительности является головной болью для всех сотрудников ISIS, вынужденных мириться с его выходками, так как всеми делами в конторе заправляет его мать Мэлори. Напарницей Арчера является агент Лана Кейн, в прошлом встречавшаяся с ним, и это становится причиной их постоянных провалов. Но и для офисных работников агентства – Шерил, Сирила и Пэм – алкоголизм и нарциссизм Стерлинга приносит немало проблем.