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Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Постер к сериалу Арчер
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
13 постеров
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Арчер
Арчер (2009 - …) Archer 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Всего сезонов 13 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FXX
Продолжительность 67 часов 0 минут
О чем сериал

«Арчер» – анимационный сериал от канала FX о едва функционирующей секретной службе ISIS и ее агентах. Стерлинг Арчер, считающий себя величайшим секретным агентом во всем мире, в действительности является головной болью для всех сотрудников ISIS, вынужденных мириться с его выходками, так как всеми делами в конторе заправляет его мать Мэлори. Напарницей Арчера является агент Лана Кейн, в прошлом встречавшаяся с ним, и это становится причиной их постоянных провалов. Но и для офисных работников агентства – Шерил, Сирила и Пэм – алкоголизм и нарциссизм Стерлинга приносит немало проблем.

Арчер - трейлер двенадцатого сезона
Арчер
трейлер двенадцатого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Адам Рид
Адам Рид
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джуди Грир
Джуди Грир Cheryl / Carol (Cherlene) Tunt
Крис Парнелл
Крис Парнелл Cyril Figgis
Аиша Тайлер
Аиша Тайлер Lana Kane
Джессика Уолтер
Джессика Уолтер Malory Archer
Дэйв Уиллис
Дэйв Уиллис
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 13-го сезона сериала «Арчер»
Episode 1
Сезон 13 Серия 1
24 августа 2022
Episode 2
Сезон 13 Серия 2
31 августа 2022
Episode 3
Сезон 13 Серия 3
7 сентября 2022
Episode 4
Сезон 13 Серия 4
14 сентября 2022
Episode 5
Сезон 13 Серия 5
21 сентября 2022
Episode 6
Сезон 13 Серия 6
28 сентября 2022
Episode 7
Сезон 13 Серия 7
5 октября 2022
Episode 8
Сезон 13 Серия 8
12 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Арчер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 10 эпизодов
 
Арчер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 13 эпизодов
 
Арчер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2011, 13 эпизодов
 
Арчер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 13 эпизодов
 
Арчер - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 13 эпизодов
 
Арчер - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 13 эпизодов
 
Арчер - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 10 эпизодов
 
Арчер - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 8 эпизодов
 
Арчер - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2018, 8 эпизодов
 
Арчер - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2019, 9 эпизодов
 
Арчер - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2020, 8 эпизодов
 
Арчер - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2021, 8 эпизодов
 
Арчер - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Мультсериал «Арчер» продлен на тринадцатый сезон
Мультсериал «Арчер» продлен на тринадцатый сезон
Сильные мира сего: 5 героев-боссов в сериалах
Сильные мира сего: 5 героев-боссов в сериалах
Кадры из сериала
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