Содержание:

Кристен Уиг - «Субботним вечером в прямом эфире»

Фильмы с Кристен Уиг

- Кристен Уиг – «Девичник в Вегасе»

- Кристен Уиг – Гепарда

Личная жизнь Кристен Уиг

Кристен Уиг – американская актриса, родилась 22 августа 1973 года в Канандейгуе, пригороде Нью-Йорка. Отец Кристен, Джон Уиг, владел небольшим яхт-клубом, а мать, Лаурия Джонсон работает профессиональным художником и оформителем. Когда Уиг было три года, ее семья перебралась в Ланкастер, штат Пенсильвания, где и прошли ее детство и юность. Шесть лет спустя после переезда родители будущей актрисы развелись, и вместе с мамой и братом она вернулась в Нью-Йорк. Кристен училась в колледже Роанока на психоаналитика, но спустя год перевелась в Университет Аризоны на факультет искусства. Она не задумывалась о карьере актрисы, пока подумать о таком выборе профессии ей не рекомендовал преподаватель университетского курса актерского мастерства. Спустя какое-то время Уиг все же решилась бросить университет и перебралась в столицу киноиндустрии, Лос-Анджелес, где стала членом импровизационной комедийной труппы The Groundlings. Помимо этого, она периодически появлялась на сцене театра Empty Stage Comedy, а в свободное время подрабатывала официанткой.

Кристен Уиг - «Субботним вечером в прямом эфире»

Первое появление Кристен Уиг на телевидении состоялось в 2003 году в эпизоде комедийного шоу Джо Шмо. В 2005 году начинающая артиста получила роль в шоу «SNL», и спустя некоторое время стала постоянной участницей коллектива передачи. Она участвовала в программе вплоть до 2012 года и за это время успела спародировать немыслимое количество звезд, включая певиц Бьорк, Лану Дель Рей, Тейлор Свифт, актрису Дрю Бэрримор и нескольких политиков. За время работы в шоу Уиг четырежды получала номинацию на премию «Эмми»: в 2009, 2010, 2011, 2012 годах.

Фильмы с Кристен Уиг

Первым художественным фильмом Кристен стала семейная комедия «Дети без присмотра» (2006), затем последовали роли в картинах «Немножко беременна» (2007), «Привет, Билл!» (2007), «Город призраков» (2008), «В пролете» (2008) и «Парк культуры и отдыха» (2009). 2010й год стал по-настоящему прорывным в кинокарьере Кристен, так как она появилась на экраны в одной из главных ролей сразу в двух картинах: «Безумное свидание» и «Супер Макгрубер», - после чего ее талант стал заметен более широкой аудитории.

Кристен Уиг – «Девичник в Вегасе»

Настоящий взлет Кристен состоялся в 2011 году, когда она сыграла одного из главных героев в женской комедии «Девичник в Вегасе», рассказывающей о приключениях нескольких девушек, решивших отдохнуть перед свадьбой одной из подруг. Уиг также работала над фильмом в качестве автора сценария и продюсера. Картина получила много хороших отзывов и была очень успешна в прокате, собрав 288 миллионов долларов при бюджете в 32 миллиона. Сама Кристен получила премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль — комедия или мюзикл» и номинацию на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

После «Девичника» актриса стала регулярно появляться в большом кино, ее можно увидеть в фильмах «Дети сексу не помеха» (2010), «Пол: Секретный материальчик» (2011), «Телеведущий 2: И снова здравствуйте» (2013), «Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013), «Дневник девочки-подростка» (2015), «Марсианин» (2015), «Охотники за привидениями» (2016) и др. В 2016 году вместе с Заком Галифианакисом она появилась в главных ролях комедии «Зачинщики». Также Кристен снималась в сериалах «Замедленное развитие» (2013) и участвует в съемках проекта «Последний человек на Земле» (2015 – наст. вр).

Кристен Уиг – Гепарда

В 2017 году стало известно, что Кристен получила роль Гепарды – главной противницы «Чудо-женщины» в исполнении Галь Гадот в сиквеле фильма Пэтти Дженкинс.

Личная жизнь Кристен Уиг

В 2005 году Кристен Уиг связала себя узами брака с актером Хэйесом Харгровым, с которым состояла в длительных отношениях, однако спустя четыре года после свадьбы они развелись. После развода Уиг не стремится снова выходить замуж. У актрисы были романы со сценаристом и режиссером Брайаном Петсосом и с барабанщиком рок-группы «The Strokes» Фабрицио Моретти.