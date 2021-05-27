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Friends Reunion Special

Друзья: Воссоединение, 2021

2021 / США
9.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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В далеком 1994 году Марта Кауффман и Дэвид Крэйн сублимировали ностальгию по своей жизни в Нью-Йорке и создали ситком, который не только стал классикой жанра, но и полюбился зрителям. Спустя 17 лет после завершения «Друзей», десятки кинонаград и миллионы просмотров знаменитая шестерка возвращается, чтобы вспомнить, как все начиналось, и воспроизвести лучшие моменты десяти сезонов.

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт ЛеБлан собираются вместе на легендарных диванах на фоне не менее легендарного фонтана из заставки сериала. Ведущий Джеймс Корден обсудит с ними процесс создания ситкома, все вместе они вновь сядут за читку сценария, а множество звездных гостей попробуют себя в ролях знаменитых героев и повторят самые запоминающиеся моменты шоу. Вместе с полюбившимися актерами зрители вновь окажутся в хорошо знакомых декорациях: квартире Моники, берлоге Джо и Чендлера, кофейне Central Perk. Шестерка снова сыграет в игру из «Эпизода с эмбрионами» и проверит, насколько хорошо они сами помнят детали «Друзей». Возможно, они даже придут к единому мнению по главному вопросу сериала: была ли все-таки пауза в отношениях Росса и Рейчел?

В гости к друзьям придут те, без кого шоу было бы совсем другим: Мэгги Уилер с ее знаменитым «О, мой бог!», Том Селлек и его внушавшие Чендлеру робость усы, а также «ручной близнец» Джо Томас Леннон лишь некоторые из них. Также шестерку навестят звездные фанаты сериала, такие как Кара Делевинь, Джастин Бибер, Кит Харингтон и Синди Кроуфорд.

Первоначально спецэпизод «Друзей» должен был выйти 27 мая 2020 года на HBO Max вместе с остальными 236 эпизодами – как раз в день запуска стримингового сервиса. Серия была призвана привлечь на новую платформу большое количество подписчиков, однако из-за пандемии запланированные сначала на март, а затем на август съемки приходилось отменять.

Съемки спецэпизода проходили на оригинальной площадке, где «Друзья» снимались со второго по финальный сезоны. Это павильон 24 на Warner Bros. Studios в Бербанке, и уже много лет он так и называется – «Площадка ‘Друзей’».

Хотя спецэпизод и снимался перед живой аудиторией, она преимущественно состояла из специально нанятых для этого актеров массовки.

Согласно изданию Variety, Энистон, Кокс, Кудроу, Швиммер, Перри и ЛеБлан, также спродюсировавшие спецэпизод, получили по меньшей мере по 2,5 миллиона долларов каждый.

В апреле 2020 года каст «Друзей» присоединился к благотворительной инициативе All In Change, в рамках которой оказывалась поддержка наиболее уязвимым в условиях пандемии социальным группам. Каждый пожертвовавший автоматически становился участником лотереи, в которой разыгрывался полностью оплаченный визит на съемочную площадку спецэпизода для шести человек, в том числе авиабилеты, одна ночь в отеле, тур по киностудии и чашка кофе в компании каста.

У спецэпизода не было сценария.

В сентября 2020 году Дженнифер Энистон намекала на то, что ведущей спецэпизода может стать Эллен ДеДженерес, однако в итоге это место занял Джеймс Корден.

Исполнители главных ролей сериала «Друзья» воссоединяются и посещают места съёмок легендарного шоу — квартиру Моники, кофейню Central Perk, знаменитый фонтан — а также встречаются с актёрами, исполнившими гостевые роли, и рассказывают о забавных случаях со съёмок.

9.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 27 мая 2021
Премьера в мире 27 мая 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис HBO Max
Режиссер
Бен Уинстон
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Мэттью Перри
Мэттью Перри
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Лиза Кудроу
Лиза Кудроу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Друзья: Воссоединение 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Наверно, никто не боится использовать слово «популярный» при упоминании «Друзей». Естественно, еще тогда, в 1994 году и даже чуть ранее, такой ситком был первопроходцем на телевидении, так как никто не пытался снять шоу сразу же про шестерых персонажей и современную молодежь. Проблемы с родителями, невозможность найти работу или же просиживание штанов на нелюбимом месте, непонимание, как и с чего начинать взрослую жизнь, а я еще надо как-то улучшить свои любовные…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мэттью Перри напишет автобиографию В ней он расскажет о своей борьбе с зависимостью. 
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29 октября 2021 11:49
Дженнифер Энистон призналась, что участие в воссоединении «Друзей» далось звездам сериала тяжелее, чем ожидалось Они остро осознали, насколько изменились. 
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16 сентября 2021 12:55
Кейли Куоко хочет воссоединение «Теории большого взрыва» в стиле спецвыпуска «Друзей» Идею наверняка поддержат и поклонники. 
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9 августа 2021 17:02
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