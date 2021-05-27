Друзья: Воссоединение, 2021

В далеком 1994 году Марта Кауффман и Дэвид Крэйн сублимировали ностальгию по своей жизни в Нью-Йорке и создали ситком, который не только стал классикой жанра, но и полюбился зрителям. Спустя 17 лет после завершения «Друзей», десятки кинонаград и миллионы просмотров знаменитая шестерка возвращается, чтобы вспомнить, как все начиналось, и воспроизвести лучшие моменты десяти сезонов.

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт ЛеБлан собираются вместе на легендарных диванах на фоне не менее легендарного фонтана из заставки сериала. Ведущий Джеймс Корден обсудит с ними процесс создания ситкома, все вместе они вновь сядут за читку сценария, а множество звездных гостей попробуют себя в ролях знаменитых героев и повторят самые запоминающиеся моменты шоу. Вместе с полюбившимися актерами зрители вновь окажутся в хорошо знакомых декорациях: квартире Моники, берлоге Джо и Чендлера, кофейне Central Perk. Шестерка снова сыграет в игру из «Эпизода с эмбрионами» и проверит, насколько хорошо они сами помнят детали «Друзей». Возможно, они даже придут к единому мнению по главному вопросу сериала: была ли все-таки пауза в отношениях Росса и Рейчел?

В гости к друзьям придут те, без кого шоу было бы совсем другим: Мэгги Уилер с ее знаменитым «О, мой бог!», Том Селлек и его внушавшие Чендлеру робость усы, а также «ручной близнец» Джо Томас Леннон лишь некоторые из них. Также шестерку навестят звездные фанаты сериала, такие как Кара Делевинь, Джастин Бибер, Кит Харингтон и Синди Кроуфорд.