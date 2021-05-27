Друзья: Воссоединение, 2021

В далеком 1994 году Марта Кауффман и Дэвид Крэйн сублимировали ностальгию по своей жизни в Нью-Йорке и создали ситком, который не только стал классикой жанра, но и полюбился зрителям. Спустя 17 лет после завершения «Друзей», десятки кинонаград и миллионы просмотров знаменитая шестерка возвращается, чтобы вспомнить, как все начиналось, и воспроизвести лучшие моменты десяти сезонов.
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт ЛеБлан собираются вместе на легендарных диванах на фоне не менее легендарного фонтана из заставки сериала. Ведущий Джеймс Корден обсудит с ними процесс создания ситкома, все вместе они вновь сядут за читку сценария, а множество звездных гостей попробуют себя в ролях знаменитых героев и повторят самые запоминающиеся моменты шоу. Вместе с полюбившимися актерами зрители вновь окажутся в хорошо знакомых декорациях: квартире Моники, берлоге Джо и Чендлера, кофейне Central Perk. Шестерка снова сыграет в игру из «Эпизода с эмбрионами» и проверит, насколько хорошо они сами помнят детали «Друзей». Возможно, они даже придут к единому мнению по главному вопросу сериала: была ли все-таки пауза в отношениях Росса и Рейчел?
В гости к друзьям придут те, без кого шоу было бы совсем другим: Мэгги Уилер с ее знаменитым «О, мой бог!», Том Селлек и его внушавшие Чендлеру робость усы, а также «ручной близнец» Джо Томас Леннон лишь некоторые из них. Также шестерку навестят звездные фанаты сериала, такие как Кара Делевинь, Джастин Бибер, Кит Харингтон и Синди Кроуфорд.
Первоначально спецэпизод «Друзей» должен был выйти 27 мая 2020 года на HBO Max вместе с остальными 236 эпизодами – как раз в день запуска стримингового сервиса. Серия была призвана привлечь на новую платформу большое количество подписчиков, однако из-за пандемии запланированные сначала на март, а затем на август съемки приходилось отменять.
Съемки спецэпизода проходили на оригинальной площадке, где «Друзья» снимались со второго по финальный сезоны. Это павильон 24 на Warner Bros. Studios в Бербанке, и уже много лет он так и называется – «Площадка ‘Друзей’».
Хотя спецэпизод и снимался перед живой аудиторией, она преимущественно состояла из специально нанятых для этого актеров массовки.
Согласно изданию Variety, Энистон, Кокс, Кудроу, Швиммер, Перри и ЛеБлан, также спродюсировавшие спецэпизод, получили по меньшей мере по 2,5 миллиона долларов каждый.
В апреле 2020 года каст «Друзей» присоединился к благотворительной инициативе All In Change, в рамках которой оказывалась поддержка наиболее уязвимым в условиях пандемии социальным группам. Каждый пожертвовавший автоматически становился участником лотереи, в которой разыгрывался полностью оплаченный визит на съемочную площадку спецэпизода для шести человек, в том числе авиабилеты, одна ночь в отеле, тур по киностудии и чашка кофе в компании каста.
У спецэпизода не было сценария.
В сентября 2020 году Дженнифер Энистон намекала на то, что ведущей спецэпизода может стать Эллен ДеДженерес, однако в итоге это место занял Джеймс Корден.
Исполнители главных ролей сериала «Друзья» воссоединяются и посещают места съёмок легендарного шоу — квартиру Моники, кофейню Central Perk, знаменитый фонтан — а также встречаются с актёрами, исполнившими гостевые роли, и рассказывают о забавных случаях со съёмок.