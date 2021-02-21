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Киноафиша Сериалы Аллен против Фэрроу
Аллен против Фэрроу (2021 - …) Allen v. Farrow 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Аллен против Фэрроу» — документальный сериал, производством которого занимался американский телеканал HBO. В основе сюжета лежит реальная история семейного скандала, произошедшая между оскароносным режиссером Вуди Алленом и его супругой, актрисой Мией Фэрроу. Известно, что бывшая жена обвинила кинематографиста в педофилии и сексуальных домогательствах в отношении их общей дочери Дилан. Стоит отметить, что между Дилан и Вуди нет кровного родства, он приходится ей отчимом. В 2014 году в одном из интервью девушка рассказала о том, что подверглась насилию со стороны Аллена, когда ей было всего восемь лет. Сам режиссер все обвинения отрицает. Вуди уверен, что Дилан обвинила его по наставлению бывшей супруги, с которой они расстались на очень негативной ноте.

Аллен против Фэрроу - трейлер
Аллен против Фэрроу
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Ронан Фэрроу
Ронан Фэрроу
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Аллен против Фэрроу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Слушать саундтрек сериала Аллен против Фэрроу
Кадры из сериала
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