«Аллен против Фэрроу» — документальный сериал, производством которого занимался американский телеканал HBO. В основе сюжета лежит реальная история семейного скандала, произошедшая между оскароносным режиссером Вуди Алленом и его супругой, актрисой Мией Фэрроу. Известно, что бывшая жена обвинила кинематографиста в педофилии и сексуальных домогательствах в отношении их общей дочери Дилан. Стоит отметить, что между Дилан и Вуди нет кровного родства, он приходится ей отчимом. В 2014 году в одном из интервью девушка рассказала о том, что подверглась насилию со стороны Аллена, когда ей было всего восемь лет. Сам режиссер все обвинения отрицает. Вуди уверен, что Дилан обвинила его по наставлению бывшей супруги, с которой они расстались на очень негативной ноте.