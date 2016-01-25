Интересные факты

В основу сюжета шоу легли комиксы Vertigo, выпускавшиеся с 2000 по 2006 год. Однако классический персонаж мелькал на страницах и прежде. Первое появление Люцифера состоялось еще в 1989 году в серии о Песочном человеке Нила Геймана. Окончательный образ антихриста на Земле сформировал писатель Майк Кэри, работавший в общей сложности над 75 номерами.

Изначально телесериал транслировался на канале Fox и был закрыт продюсерами после третьего сезона. Снятие шоу с эфира вызвало шквал критики в интернете: всего за сутки хэштег #saveLucifer набрал свыше миллионов твитов. В конечном счете «Люцифера» выкупил стриминг Netflix, продлив сначала на четвертый, а затем и на пятый сезон.

Несмотря на сверхъестественную подоплеку, источниками вдохновения для авторов послужили детективы «C.S.I.: Место преступления» и «Элементарно».

Первой на роль была утверждена Лина Эско, но затем поступила информация о том, что кастинг будет проведен заново. В итоге вакантное место досталось Лесли-Энн Брандт.

Первоначально сериал должен был рассказывать о том, как Люцифер заключает сделки с отчаявшимися людьми с целью их использования в будущем. Но после пилота сюжет был радикально переработан под формат полицейского процедурала.

Черный кабриолет Люцифера — это автомобиль марки Chevrolet Corvette C1 1962 года выпуска.

Netflix объявил дату выхода четвертого сезона Люцифера ровно за 666 часов до релиза.

Люцифер появляется в третьей части кроссовера «Флэша» под названием «Кризис на бесконечных Землях». Согласно сюжету, события эпизода происходят на Земле-666.

Кевин Алехандро, сыгравший Дэна, заменил Николаса Гонсалеса после пилота.

В 2015 году произошел скандал, связанный с требованием представителей Американской семейной ассоциации закрыть сериал. Их смутил тот факт, что в «Люцифере» дьявол является положительным персонажем, тем самым оскорбляя чувства христиан.