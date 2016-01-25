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Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Постер к сериалу Люцифер
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
14 постеров
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Люцифер
Люцифер (2016 - …) Lucifer 18+
Год выпуска 2016
Страна США
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 69 часов 45 минут
О чем сериал

В сериале «Люцифер» князь тьмы оставляет серые и скучные подземелья Ада ради веселого отпуска на Земле. Люцифер Морнингстар остановился в солнечном Лос-Анджелесе и открывает элитный ночной клуб Lux, где исполняет любые желания. Пресытившись годами веселья, он находит себе новое развлечение — помогать полиции расследовать убийства и наказывать виновных. Его напарницей становится детектив Хлоя Декер, на которую не действует ангельская харизма, что еще больше заводит самого дьявола.

Люцифер - дублированный трейлер шестого сезона
Люцифер
дублированный трейлер шестого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Tom Kapinos
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лорен Джерман
Лорен Джерман Chloe Decker
Том Уэллинг
Том Уэллинг Marcus Pierce
Рэйчел Харрис
Рэйчел Харрис Linda Martin
Айми Гарсиа Ella Lopez
Триша Хелфер
Триша Хелфер Charlotte Richards
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Люцифер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 13 эпизодов
 
Люцифер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 18 эпизодов
 
Люцифер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 26 эпизодов
 
Люцифер - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2019, 10 эпизодов
 
Люцифер - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2020, 16 эпизодов
 
Люцифер - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Люцифер
Кадры из сериала
Интересные факты

В основу сюжета шоу легли комиксы Vertigo, выпускавшиеся с 2000 по 2006 год. Однако классический персонаж мелькал на страницах и прежде. Первое появление Люцифера состоялось еще в 1989 году в серии о Песочном человеке Нила Геймана. Окончательный образ антихриста на Земле сформировал писатель Майк Кэри, работавший в общей сложности над 75 номерами.

Изначально телесериал транслировался на канале Fox и был закрыт продюсерами после третьего сезона. Снятие шоу с эфира вызвало шквал критики в интернете: всего за сутки хэштег #saveLucifer набрал свыше миллионов твитов. В конечном счете «Люцифера» выкупил стриминг Netflix, продлив сначала на четвертый, а затем и на пятый сезон.

Несмотря на сверхъестественную подоплеку, источниками вдохновения для авторов послужили детективы «C.S.I.: Место преступления» и «Элементарно».

Первой на роль была утверждена Лина Эско, но затем поступила информация о том, что кастинг будет проведен заново. В итоге вакантное место досталось Лесли-Энн Брандт.

Первоначально сериал должен был рассказывать о том, как Люцифер заключает сделки с отчаявшимися людьми с целью их использования в будущем. Но после пилота сюжет был радикально переработан под формат полицейского процедурала.

Черный кабриолет Люцифера — это автомобиль марки Chevrolet Corvette C1 1962 года выпуска.

Netflix объявил дату выхода четвертого сезона Люцифера ровно за 666 часов до релиза.

Люцифер появляется в третьей части кроссовера «Флэша» под названием «Кризис на бесконечных Землях». Согласно сюжету, события эпизода происходят на Земле-666.

Кевин Алехандро, сыгравший Дэна, заменил Николаса Гонсалеса после пилота.

В 2015 году произошел скандал, связанный с требованием представителей Американской семейной ассоциации закрыть сериал. Их смутил тот факт, что в «Люцифере» дьявол является положительным персонажем, тем самым оскорбляя чувства христиан.

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