«Дев4онки навсегда» — новое американское шоу, снятое в жанре музыкальной комедии. В центре сюжета оказываются четыре женщины средних лет. В начале девяностых они были звездами одного весьма громкого поп-хита, но потом навсегда исчезли с большой сцены и телеэкранов. С годами главные героини полностью погрузились в быт, навсегда забыв о своих творческих амбициях и мечтах. Они вышли замуж, завели детей и устроились на обычные работы. Волею судьбы бывшие певицы получают шанс вновь заявить о себе в шоу-бизнесе.