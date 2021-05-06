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Постер к сериалу Дев4онки навсегда
Постер к сериалу Дев4онки навсегда
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Дев4онки навсегда
Дев4онки навсегда (2021 - …) Girls5eva
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Peacock
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Дев4онки навсегда» — новое американское шоу, снятое в жанре музыкальной комедии. В центре сюжета оказываются четыре женщины средних лет. В начале девяностых они были звездами одного весьма громкого поп-хита, но потом навсегда исчезли с большой сцены и телеэкранов. С годами главные героини полностью погрузились в быт, навсегда забыв о своих творческих амбициях и мечтах. Они вышли замуж, завели детей и устроились на обычные работы. Волею судьбы бывшие певицы получают шанс вновь заявить о себе в шоу-бизнесе.

Дев4онки навсегда - трейлер первого сезона
Дев4онки навсегда
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Бизи Филиппс
Бизи Филиппс Summer
Рене Голдсберри
Рене Голдсберри Wickie Roy
Уилл Чейз
Уилл Чейз
Пола Пелл
Пола Пелл Gloria McManus
Джеремайя Крафт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дев4онки навсегда - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Дев4онки навсегда - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году
Стрим-сервис Peacock выпустил трейлер своих новых сериалов, которые выйдут в 2022 году
Слушать саундтрек сериала Дев4онки навсегда
Кадры из сериала
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