«Поза» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре ЛГБТ-драмы. Производством сериала занималась стриминговая платформа Netflix. Действие «Позы» происходит в Нью-Йорке в конце прошлого века. Главными героями выступают разные представители транссексуального общества. Все они — своего рода артисты, которые занимаются танцами и искусством. Центровым событием для «Позы» являются закрытые балы, на которых команды демонстрируют свои умения эпатировать и восхищать публику. Параллельно все персонажи решают свои романтические и психологические проблемы.