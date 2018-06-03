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Постер к сериалу Поза
Постер к сериалу Поза
Постер к сериалу Поза
Постер к сериалу Поза
Постер к сериалу Поза
Постер к сериалу Поза
Постер к сериалу Поза
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
7 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Поза
Поза (2018 - …) Pose 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FX
Продолжительность 26 часов 0 минут
О чем сериал

«Поза» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре ЛГБТ-драмы. Производством сериала занималась стриминговая платформа Netflix. Действие «Позы» происходит в Нью-Йорке в конце прошлого века. Главными героями выступают разные представители транссексуального общества. Все они — своего рода артисты, которые занимаются танцами и искусством. Центровым событием для «Позы» являются закрытые балы, на которых команды демонстрируют свои умения эпатировать и восхищать публику. Параллельно все персонажи решают свои романтические и психологические проблемы.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Райан Мерфи
Райан Мерфи
Брэд Фалчук
Брэд Фалчук
Steven Canals
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кейт Мара
Кейт Мара Patty
Эван Питерс
Эван Питерс Stan Bowes
Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик Matt
Сандра Бернхард Judy Kubrak
Чарлэйн Вудард
Чарлэйн Вудард Helena St. Rogers
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Поза - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Поза - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 10 эпизодов
 
Поза - Season 3 Season 3
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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