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Ивонн Страховски

Yvonne Strahovski
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски Yvonne Strahovski
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Дата рождения
30 июля 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Уэррингтон-Даунс, Австралия
Рост
176 см
Биография Ивонн Страховски

Содержание:

Ивонн Страховски — Фильмы
Ивонн Страховски — «Рассказ служанки»
Ивонн Страховски — Личная жизнь

Австралийская актриса кино и телевидения Ивонн Жаклин Стржеховски родилась 30 июля 1982 года в Уэррингтон-Даунсе, Австралия. Родители Ивонны эмигрировали в Австралию из Польши. Отец Петр — инженер, мать Божена — лаборант.

С 12 лет Ивонн стала брать уроки актерского мастерства. В школьной постановке «Двенадцатой ночи» девочка получила роль Виолы. Сыграв в спектакле, Ивонн поняла, что хочет стать актрисой. Окончила Университет Западного Сиднея, получив степень бакалавра искусств. Во время учебы играла в театре Непин. После выпуска Ивонн стала соосновательницей небольшой театральной компании.

Страховски начала карьеру актрисы в Австралии, играя небольшие роли в телевизионных шоу. 

Ивонн Страховски — Фильмы

В 2007 году Страховски уехала в США на кастинг в комедийный сериал «Чак». В проекте Ивонн получила роль агента ЦРУ Сары Уолкер. Ее героиня долгое время скрывает свои чувства к Чаку (Закари Ливай), но в третьем сезоне начинает с ним встречаться, а затем становится его женой.

К слову, тогда продюсер проекта Джош Шварц заменил фамилию актрисы на более благозвучную — Страховски, сценическое имя закрепилось за Ивонн.

В 2007 году Ивонн получила небольшую роль в триллере «Пропавшие». В следующем году появилась в комедии «Сеть».

В американском триллере «Каньон» (2008) Страховски утвердили на главную роль. Ее героиня вместе с мужем заблудилась в Гранд-Каньоне и была вынуждена выживать.

Ивонн также появилась в 7 и 8 сезонах популярного сериала «Декстер» в роли отравительницы Декстера (2012-2013). 

В 2011 году вышел боевик «Профессионал» с Робертом де Ниро, Джейсоном Стейтемом и Клайвом Оуэном в главных ролях. В каст попала и Страховски: она сыграла любимую женщину одного из главных героев.

В 2012 году Ивонн появилась в романтической комедии «Проклятие моей матери» с Сетом Рогеном и Барброй Стрейзанд в главных ролях. Следующей заметной работой Страховски стала ученый-электрофизиолог Терри Уэйд из городского фэнтези «Я, Франкенштейн» (2014).

Страховски получила главную роль в сериале «24 часа: проживи еще один день». Ее героиня — опытный агент ЦРУ Кейт Морган, которой нужно вернуть свою репутацию и избавить себя от подозрений из-за преступления мужа.

В 2015 году Страховски сыграла одну из главных ролей в мини-сериале «Клуб жен-астронавтов», посвященном женам, поддерживающих своих мужей в разгар гонки за покорение космоса.

В 2016 году вышел криминальный детектив «Манхэттенская ночь» с Эдрианом Броуди и Ивонн Страховски в главных ролях. Лента провалилась и получила «тухлый помидор» от пользователей ресурса Rotten Tomatoes.

В 2018 году Ивонн сыграла бывшую жену Куинн Маккены в фильме «Хищник» — продолжении знаменитой серии фантастических картин о вымышленной инопланетной расе.

Страховски также озвучила персонажа компьютерной игры The Mass Effect Миранду Лоусон. Внешность героини была скопирована с внешности актрисы, за исключением цвета волос.

Ивонн Страховски — «Рассказ служанки»

В 2016 году Страховски присоединилась к основному составу сериала «Рассказ служанки» — экранизации одноименного романа-антиутопии Маргарет Этвуд. Действие сериала происходит в вымышленном государстве будущего Гилеад, расположенного на территории современных США. В будущем только одна из ста женщин может забеременеть: в Гилеаде эти женщины становятся служанками жен командоров. Страховски сыграла жену командора Серену Джон Уотерфорд.

Ивонн Страховски — Личная жизнь

Страховски замужем за актером Тимом Лоуденом. В 2018 году у супругов родился сын.

Интересные факты о Ивонн Страховски
  • Актриса свободно говорит на английском и польском языках;
  • Страховски поддерживает PETA (“Люди за этичное обращение с животными”) и выступает на некоторых акциях организации;
  • Редакция журнала Maxim включила Ивонн Страховски в рейтинг 100 самых горячих женщин планеты.
Фильмография Ивонн Страховски
Война будущего
Война будущего
боевик 2021, Канада
6.0
Призрачный призыв
Призрачный призыв
боевик, фантастика 2020, США
6.0
Ангел мой
Ангел мой
триллер, драма 2019, США
7.0
Хищник
Хищник
фантастика, боевик 2018, США
6.0
Кукловод
Кукловод
ужасы 2018, США
4.0
Вижу лишь тебя
Вижу лишь тебя
драма, триллер 2017, США / Таиланд
5.0
Журналист
Журналист
триллер, драма, криминал, детектив 2016, США
6.0
Бэтмен: Дурная кровь
Бэтмен: Дурная кровь
боевик, приключения, анимация 2016, США
6.0
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Закари Ливай утверждает, что полнометражный фильм «Чак» близок к реализации Он обещает довести дело до конца. 
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18 января 2022 15:14
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16 июня 2021 10:33
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27 мая 2021 10:31
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