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Ивонн Страховски — Фильмы

Ивонн Страховски — «Рассказ служанки»

Ивонн Страховски — Личная жизнь

Австралийская актриса кино и телевидения Ивонн Жаклин Стржеховски родилась 30 июля 1982 года в Уэррингтон-Даунсе, Австралия. Родители Ивонны эмигрировали в Австралию из Польши. Отец Петр — инженер, мать Божена — лаборант.

С 12 лет Ивонн стала брать уроки актерского мастерства. В школьной постановке «Двенадцатой ночи» девочка получила роль Виолы. Сыграв в спектакле, Ивонн поняла, что хочет стать актрисой. Окончила Университет Западного Сиднея, получив степень бакалавра искусств. Во время учебы играла в театре Непин. После выпуска Ивонн стала соосновательницей небольшой театральной компании.

Страховски начала карьеру актрисы в Австралии, играя небольшие роли в телевизионных шоу.

Ивонн Страховски — Фильмы

В 2007 году Страховски уехала в США на кастинг в комедийный сериал «Чак». В проекте Ивонн получила роль агента ЦРУ Сары Уолкер. Ее героиня долгое время скрывает свои чувства к Чаку (Закари Ливай), но в третьем сезоне начинает с ним встречаться, а затем становится его женой.

К слову, тогда продюсер проекта Джош Шварц заменил фамилию актрисы на более благозвучную — Страховски, сценическое имя закрепилось за Ивонн.

В 2007 году Ивонн получила небольшую роль в триллере «Пропавшие». В следующем году появилась в комедии «Сеть».

В американском триллере «Каньон» (2008) Страховски утвердили на главную роль. Ее героиня вместе с мужем заблудилась в Гранд-Каньоне и была вынуждена выживать.

Ивонн также появилась в 7 и 8 сезонах популярного сериала «Декстер» в роли отравительницы Декстера (2012-2013).

В 2011 году вышел боевик «Профессионал» с Робертом де Ниро, Джейсоном Стейтемом и Клайвом Оуэном в главных ролях. В каст попала и Страховски: она сыграла любимую женщину одного из главных героев.

В 2012 году Ивонн появилась в романтической комедии «Проклятие моей матери» с Сетом Рогеном и Барброй Стрейзанд в главных ролях. Следующей заметной работой Страховски стала ученый-электрофизиолог Терри Уэйд из городского фэнтези «Я, Франкенштейн» (2014).

Страховски получила главную роль в сериале «24 часа: проживи еще один день». Ее героиня — опытный агент ЦРУ Кейт Морган, которой нужно вернуть свою репутацию и избавить себя от подозрений из-за преступления мужа.

В 2015 году Страховски сыграла одну из главных ролей в мини-сериале «Клуб жен-астронавтов», посвященном женам, поддерживающих своих мужей в разгар гонки за покорение космоса.

В 2016 году вышел криминальный детектив «Манхэттенская ночь» с Эдрианом Броуди и Ивонн Страховски в главных ролях. Лента провалилась и получила «тухлый помидор» от пользователей ресурса Rotten Tomatoes.

В 2018 году Ивонн сыграла бывшую жену Куинн Маккены в фильме «Хищник» — продолжении знаменитой серии фантастических картин о вымышленной инопланетной расе.

Страховски также озвучила персонажа компьютерной игры The Mass Effect Миранду Лоусон. Внешность героини была скопирована с внешности актрисы, за исключением цвета волос.

Ивонн Страховски — «Рассказ служанки»

В 2016 году Страховски присоединилась к основному составу сериала «Рассказ служанки» — экранизации одноименного романа-антиутопии Маргарет Этвуд. Действие сериала происходит в вымышленном государстве будущего Гилеад, расположенного на территории современных США. В будущем только одна из ста женщин может забеременеть: в Гилеаде эти женщины становятся служанками жен командоров. Страховски сыграла жену командора Серену Джон Уотерфорд.

Ивонн Страховски — Личная жизнь

Страховски замужем за актером Тимом Лоуденом. В 2018 году у супругов родился сын.