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Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
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Джанкарло Эспозито
Giancarlo Esposito
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Дата рождения
26 апреля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Копенгаген, Дания
Рост
171 см
Биография Джанкарло Эспозито
Родился 26 апреля 1958 года. Копенгаген, Дания.
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Фильмография Джанкарло Эспозито
Бьюти
драма, мелодрама
2022, США
8.0
Кода
драма, музыка
2019, Канада
6.0
По долгу службы
боевик, криминал, триллер
2019, Великобритания
5.0
Line of Duty
боевик, триллер
2019, США / Великобритания
5.0
Долгий дом
драма
2018, США
0.0
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер
2018, США
7.0
Шоу
драма
2017, США
5.0
Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
боевик, триллер
2015, США
7.0
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