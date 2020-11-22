Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Долли Партон: Рождество на площади
Постер фильма Долли Партон: Рождество на площади
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Долли Партон: Рождество на площади

Долли Партон: Рождество на площади

Dolly Parton's Christmas on the Square 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 22 ноября 2020
Премьера в мире 22 ноября 2020
Производство Magnolia Hill Productions, Sandollar Productions, Warner Bros. Television
Другие названия
Christmas on the Square, Dolly Parton's Christmas on the Square, Dolly Parton: Navidad en la plaza, Navidad en la plaza, C'est Noël chez nous, Cudownych Świąt!, Dolly Parton : C'est Noël chez nous, Dolly Parton ile Noel Mucizesi, Dolly Parton: C'est Noël chez nous, Dolly Parton: Cudownych Świąt!, Dolly Parton: Karácsony a kisváros terén, Karácsony a kisváros terén, Natal com Dolly Parton, Natale in città, Natale in città con Dolly parton, Noel Mucizesi, Χριστούγεννα στην πλατεία, Χριστούγεννα στην πλατεία με την Ντόλι Πάρτον, Долли Партон: Рождество на площади, स्क्वायर पर क्रिसमस., クリスマス・オン・ザ・スクエア, ドリー・パートンのクリスマス・オン・ザ・スクエア, 桃莉．巴頓：小鎮聖誕愛
Режиссер
Дэбби Аллен
В ролях
Долли Партон
Кристин Барански
Кристин Барански
Дженифер Льюис
Дженифер Льюис
Джош Сегарра
Джош Сегарра
Джанин Мэйсон
Джанин Мэйсон
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Долли Партон: Рождество на площади
Mamma Mia 2 7.2
Mamma Mia 2 (2018)
Радостный шум 5.8
Радостный шум (2012)
Марси Икс 3.0
Марси Икс (2003)
Чем дальше в лес... 5.8
Чем дальше в лес... (2014)
Мамма Миа! 7.1
Мамма Миа! (2008)
Волосы 7.2
Волосы (1979)
Чикаго 7.0
Чикаго (2002)
Принцесса и лягушка 7.4
Принцесса и лягушка (2009)

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
5.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше