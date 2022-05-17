Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джон Литгоу
Джон Литгоу
John Lithgow
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джон Литгоу
John Lithgow
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
19 октября 1945
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джон Литгоу
Родился 19 октября 1945 года. Рочестер, Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Джон Литгоу
Человек будущего
драма, мелодрама
2019, США
5.0
В прямом эфире
комедия
2019, США
6.0
Кладбище домашних животных
ужасы, триллер
2019, США
6.0
Беатрис на ужине
комедия
2017, США
6.0
Здравствуй, папа, Новый год! 2
комедия
2017, США
6.0
Идеальный голос 3
комедия, мюзикл
2017, США
7.0
Расплата
драма
2016, США
7.0
Опасная игра Слоун
драма
2016, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джефф Бриджес расправляется с врагами в духе Джона Уика в трейлере сериала «Старик»
Актер вернулся к съемкам, пройдя лечение от рака.
Написать
17 мая 2022 13:58
Рэйф Файнс, Джон Литгоу, Стэнли Туччи и Изабелла Росселлини сыграют в триллере «Конклав»
Фильм будет посвящен интригам и аферам в стане ватиканского духовенства.
Написать
12 мая 2022 11:15
Джефф Бриджес вернулся к работе после борьбы с раком
Возобновились съемки сериала «Старик».
Написать
18 февраля 2022 12:36
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне