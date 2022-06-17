Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джин Смарт
Джин Смарт
Jean Smart
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джин Смарт
Jean Smart
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 сентября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Сиэтл, Вашингтон, США
Рост
178 см
Биография Джины Смарт
Родилась 13 сентября 1951 года. Сиэтл, Вашингтон, США.
Развернуть
Фильмография Джины Смарт
Искусственный интеллект
боевик, комедия
2020, США
6.0
Простая просьба
триллер, криминал, детектив
2018, США
7.0
Пробуди тень
ужасы, триллер
2017, США
3.0
Весенние надежды
комедия, драма
2012, США
6.0
Жизнь, как она есть
комедия
2010, США
8.0
Разыскивается герой
боевик, драма
2008, США
6.0
Везунчик
драма
2007, США
6.0
Стильная штучка
мелодрама, комедия
2002, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сериал о мире стендапа «Хитрости» продлен на третий сезон
Приключения Деборы и Авы не заканчиваются.
Написать
17 июня 2022 12:56
И снова «Власть пса»: объявлены победители премии Critics Choice Awards 2022
Вестерн с Бенедиктом Камбербэтчем продолжает собирать престижные награды.
Написать
15 марта 2022 13:37
Кирнан Шипка, Александра Даддарио и другие артисты вошли в каст мрачной комедии «Дикий цветок»
Фильм расскажет о взрослении девочки под опекой многочисленных родственников.
Написать
13 октября 2021 15:45
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас