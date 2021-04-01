«Игрушка для взрослых» — новый фантастический сериал, повествующий о женщине по имени Хэйзел. На первый взгляд она совершенно счастливая женщина. Хэйзел замужем за очень богатым мужчиной, который любит ее всем сердцем. Любит настолько, что хочет контролировать в буквальном смысле каждый ее шаг. По ходу развития событий главная героиня узнает, что в ее мозг против ее собственной воли вживили высокотехнологичный прибор слежения. Этот гаджет позволяет супругу Хэйзел следить за каждым ее действием. Он даже рассказывает о чувствах и эмоциях женщины. Со временем она понимает, что просто не готова и дальше жить под таким прессингом. В итоге Хэйзел решается сбежать от своего мужа. Но как скрыться от человека, который знает о тебе все?