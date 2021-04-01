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Постер к сериалу Игрушка для взрослых
Постер к сериалу Игрушка для взрослых
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Игрушка для взрослых
Игрушка для взрослых (2021 - …) Made for Love 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Игрушка для взрослых» — новый фантастический сериал, повествующий о женщине по имени Хэйзел. На первый взгляд она совершенно счастливая женщина. Хэйзел замужем за очень богатым мужчиной, который любит ее всем сердцем. Любит настолько, что хочет контролировать в буквальном смысле каждый ее шаг. По ходу развития событий главная героиня узнает, что в ее мозг против ее собственной воли вживили высокотехнологичный прибор слежения. Этот гаджет позволяет супругу Хэйзел следить за каждым ее действием. Он даже рассказывает о чувствах и эмоциях женщины. Со временем она понимает, что просто не готова и дальше жить под таким прессингом. В итоге Хэйзел решается сбежать от своего мужа. Но как скрыться от человека, который знает о тебе все?

Игрушка для взрослых - трейлер второго сезона
Игрушка для взрослых
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Рэй Романо
Рэй Романо
Дэн Баккедаль
Дэн Баккедаль
Рэймонд Ли
Рэймонд Ли
Кристин Милиоти
Кристин Милиоти Hazel Green
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Игрушка для взрослых - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Игрушка для взрослых - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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