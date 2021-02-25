Билли Айлиш: Слегка размытый мир, 2021

Американский документальный фильм режиссера Ар Джей Катлера, в центре которого певица и автор песен Билли Айлиш. Картина показывает изнутри работу над созданием первого студийного альбома исполнительницы When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, а фраза из названия самой киноленты отсылает к песне ilomilo.

Фильм от удостоенного наград режиссера предлагает глубоко личный взгляд на путешествие необычного подростка в возрасте всего семнадцати лет, который проводит свою насыщенную жизнь в дороге, на сцене перед толпой фанатов и дома со своей семьей, а также записывает и выпускает альбом.

Икона и кумир целого поколения дает возможность своим поклонникам увидеть ее реальную жизнь изнутри. Она показывает свою обыденность, ежедневный труд и путь к успеху и, конечно, же рассказывает немного больше о себе и своем окружении. Билли Айлиш стала настоящим феноменом современной музыки, заставив всех в мире слушать ее альбом и ждать новые песни. В этой документальной ленте можно увидеть истинную историю взросления музыканта и ее восхождение к статусу мировой суперзвезды.

Режиссер в своем проекте касается не только темы шоу-бизнеса и музыкальной индустрии. Ему также был предоставлен доступ к семейной жизни певицы, благодаря чему можно было проследить реакцию самых близких людей Айлиш на стремительный рост ее популярности и достижение настоящей всемирной славы. В документальном фильме, помимо самой певицы, также представлены брат Билли и ее родители – актеры Мэгги Бэрд и Патрик О'Коннелл.