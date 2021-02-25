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Билли Айлиш: Слегка размытый мир Билли Айлиш: Слегка размытый мир
Киноафиша Фильмы Билли Айлиш: Слегка размытый мир
Billie Eilish: The World's a Little Blurry

Билли Айлиш: Слегка размытый мир, 2021

2021 / США
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Американский документальный фильм режиссера Ар Джей Катлера, в центре которого певица и автор песен Билли Айлиш. Картина показывает изнутри работу над созданием первого студийного альбома исполнительницы When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, а фраза из названия самой киноленты отсылает к песне ilomilo.

Фильм от удостоенного наград режиссера предлагает глубоко личный взгляд на путешествие необычного подростка в возрасте всего семнадцати лет, который проводит свою насыщенную жизнь в дороге, на сцене перед толпой фанатов и дома со своей семьей, а также записывает и выпускает альбом.

Икона и кумир целого поколения дает возможность своим поклонникам увидеть ее реальную жизнь изнутри. Она показывает свою обыденность, ежедневный труд и путь к успеху и, конечно, же рассказывает немного больше о себе и своем окружении. Билли Айлиш стала настоящим феноменом современной музыки, заставив всех в мире слушать ее альбом и ждать новые песни. В этой документальной ленте можно увидеть истинную историю взросления музыканта и ее восхождение к статусу мировой суперзвезды.

Режиссер в своем проекте касается не только темы шоу-бизнеса и музыкальной индустрии. Ему также был предоставлен доступ к семейной жизни певицы, благодаря чему можно было проследить реакцию самых близких людей Айлиш на стремительный рост ее популярности и достижение настоящей всемирной славы. В документальном фильме, помимо самой певицы, также представлены брат Билли и ее родители – актеры Мэгги Бэрд и Патрик О'Коннелл.

Съемки фильма начались в 2018 году и были завершены в начале 2020 года. Издание The Hollywood Reporter в декабре 2019 года написало, что бюджет проекта составляет от 1 до 2 миллионов долларов. Представители журнала также утверждали, что картина стоила 25 миллионов долларов до того, как была куплена Apple TV +, но позже это утверждение было опровергнуто командой Билли Айлиш.

Режиссером фильма стал Ар Джей Катлер, известный своими документальными работами. В 2014 году вышла его первая художественная картина «Если я останусь».

В официальных профилях Айлиш в социальных сетях о предстоящем документальном фильме было впервые объявлено 28 сентября 2020 года. Однако ажиотаж начался еще в конце 2019 года, когда певица обсуждала проект в нескольких интервью.

Айлиш приобрела огромную популярность в 2015 году после того, как выпустила трек Ocean Eyes, написанный ее братом Финнеасом О'Коннеллом. Мировая слава пришла к ней в возрасте 17 лет, когда ее трек Bad Guy из первого альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? занял первое место в нескольких странах мира.

В 2020 году она оставила свой след в истории на церемонии вручения «Грэмми», став самой молодой сольной певицей, когда-либо получавшей награду «Альбом года». Певица победила в четырех высших номинациях, включая «Лучший новый исполнитель», «Песня года», «Запись года» и «Альбом года».

Фраза «Слегка размытый мир», которая присутствует в названии фильма, – это слова из песни Билли ilomilo.

Премьера фильма 26 февраля 2021 года на сервисе Apple TV +.

Фильм о жизни певицы Билли Айлиш на гастролях и дома во время записи дебютного альбома.

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 25 февраля 2021
Премьера в мире 25 февраля 2021
Возраст 6+
Стрим-сервис Apple TV+
Режиссер
Р.Дж. Катлер
В ролях
Билли Айлиш
Финнеас О’Коннелл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Билли Айлиш: Слегка размытый мир 4 постера
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саундтрек фильма Билли Айлиш: Слегка размытый мир
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