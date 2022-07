Билли Айлиш: Слегка размытый мир, 2021

Съемки фильма начались в 2018 году и были завершены в начале 2020 года. Издание The Hollywood Reporter в декабре 2019 года написало, что бюджет проекта составляет от 1 до 2 миллионов долларов. Представители журнала также утверждали, что картина стоила 25 миллионов долларов до того, как была куплена Apple TV +, но позже это утверждение было опровергнуто командой Билли Айлиш.

Режиссером фильма стал Ар Джей Катлер, известный своими документальными работами. В 2014 году вышла его первая художественная картина «Если я останусь».

В официальных профилях Айлиш в социальных сетях о предстоящем документальном фильме было впервые объявлено 28 сентября 2020 года. Однако ажиотаж начался еще в конце 2019 года, когда певица обсуждала проект в нескольких интервью.

Айлиш приобрела огромную популярность в 2015 году после того, как выпустила трек Ocean Eyes, написанный ее братом Финнеасом О'Коннеллом. Мировая слава пришла к ней в возрасте 17 лет, когда ее трек Bad Guy из первого альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? занял первое место в нескольких странах мира.

В 2020 году она оставила свой след в истории на церемонии вручения «Грэмми», став самой молодой сольной певицей, когда-либо получавшей награду «Альбом года». Певица победила в четырех высших номинациях, включая «Лучший новый исполнитель», «Песня года», «Запись года» и «Альбом года».

Фраза «Слегка размытый мир», которая присутствует в названии фильма, – это слова из песни Билли ilomilo.

Премьера фильма 26 февраля 2021 года на сервисе Apple TV +.