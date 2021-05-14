«Холстон» — американский мини-сериал, снятый в жанре биографической драмы. Шоураннером проекта выступил Райан Мерфи, производством шоу занимался стриминговый сервис Netflix. «Холстон» рассказывает историю жизни Роя Холстона, одного из самых известных дизайнеров семидесятых годов, который, в частности, прославился своей страстью к минимализму и кашемиру. Творческая деятельность Холстона серьезно повлияла на будущее индустрии. Кроме того, дизайнер был заядлым тусовщиком, он частенько появлялся в «Студии 54», где часто проводил время в компании знаменитостей. Холстон скончался в начале девяностых годов в результате осложнений после приобретенного ВИЧ.