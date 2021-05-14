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Постер к сериалу Холстон
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Холстон
Холстон (2021 - …) Halston 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Холстон» — американский мини-сериал, снятый в жанре биографической драмы. Шоураннером проекта выступил Райан Мерфи, производством шоу занимался стриминговый сервис Netflix. «Холстон» рассказывает историю жизни Роя Холстона, одного из самых известных дизайнеров семидесятых годов, который, в частности, прославился своей страстью к минимализму и кашемиру. Творческая деятельность Холстона серьезно повлияла на будущее индустрии. Кроме того, дизайнер был заядлым тусовщиком, он частенько появлялся в «Студии 54», где часто проводил время в компании знаменитостей. Холстон скончался в начале девяностых годов в результате осложнений после приобретенного ВИЧ.

Холстон - трейлер
Холстон
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор Roy Halston Frowick
Вера Фармига
Вера Фармига Adele
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Рори Калкин
Рори Калкин Joel Shumacher
Келли Бишоп
Келли Бишоп Eleanor Lambert
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Холстон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 5 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Холстон
Кадры из сериала
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