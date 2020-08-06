Главные герои сериала «Звездный путь: нижние палубы» — служащие звездного межгалактического флота. Боймлер — серьезный и целеустремленный парень, который мечтает стать командиром на корабле, всегда переполненный энергией и энтузиазмом. Маринер — сорвиголова, не стремящаяся продвигаться по карьерной лестнице. Резерфорд — киборг с механическим имплантом. Тенди — новый член команды, которая работает в медицинском отсеке. Она хочет всем понравиться и быть полезной. Вместе эта разная, непохожая друг на друга команда будет исследовать просторы космоса.