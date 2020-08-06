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Постер к сериалу Звездный путь: Нижние палубы
Постер к сериалу Звездный путь: Нижние палубы
Постер к сериалу Звездный путь: Нижние палубы
Постер к сериалу Звездный путь: Нижние палубы
Постер к сериалу Звездный путь: Нижние палубы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Звездный путь: Нижние палубы
Звездный путь: Нижние палубы (2020 - …) Star Trek: Lower Decks 16+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал CBS
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 12 часов 30 минут
О чем сериал

Главные герои сериала «Звездный путь: нижние палубы» — служащие звездного межгалактического флота. Боймлер — серьезный и целеустремленный парень, который мечтает стать командиром на корабле, всегда переполненный энергией и энтузиазмом. Маринер — сорвиголова, не стремящаяся продвигаться по карьерной лестнице. Резерфорд — киборг с механическим имплантом. Тенди — новый член команды, которая работает в медицинском отсеке. Она хочет всем понравиться и быть полезной. Вместе эта разная, непохожая друг на друга команда будет исследовать просторы космоса.

Звездный путь: Нижние палубы - тизер второго сезона
Звездный путь: Нижние палубы
тизер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джерри О'Коннелл
Джерри О'Коннелл Commander Jack Ransom
Пол Шир
Пол Шир
Джек Куэйд
Джек Куэйд Ensign Brad Boimler
Джиллиан Вигмэн Doctor T'Ana
Тоуни Ньюсом Ensign Beckett Mariner
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 3-го сезона сериала «Звездный путь: Нижние палубы»
TBA
Сезон 3 Серия 1
25 августа 2022
TBA
Сезон 3 Серия 2
1 сентября 2022
TBA
Сезон 3 Серия 3
8 сентября 2022
TBA
Сезон 3 Серия 4
15 сентября 2022
TBA
Сезон 3 Серия 5
22 сентября 2022
TBA
Сезон 3 Серия 6
29 сентября 2022
TBA
Сезон 3 Серия 7
6 октября 2022
TBA
Сезон 3 Серия 8
13 октября 2022
TBA
Сезон 3 Серия 9
20 октября 2022
TBA
Сезон 3 Серия 10
27 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Звездный путь: Нижние палубы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Звездный путь: Нижние палубы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Звездный путь: Нижние палубы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
Новости о сериале
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь»
Paramount+ объявил о продлении трех сериалов из франшизы «Звездный путь»
Кадры из сериала
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