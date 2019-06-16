Американская адаптация израильского сериала «Эйфория». Через личные переживания подростков повествуется о жизни современных школьников, их интересах, взаимоотношениях, стиле и взглядах на будущее. Только вот последнего они не видят и отвлекаются на наркотики, секс и насилие. Подростки словно находятся в невесомости и пытаются найти хоть какие-то ориентиры, чтобы спуститься на землю и сделать первый шаг навстречу своим грезам. Вот только мечтать они тоже разучились.