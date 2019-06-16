Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Эйфория
Постер к сериалу Эйфория
Постер к сериалу Эйфория
Постер к сериалу Эйфория
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
4 постера
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Эйфория
Эйфория (2019 - …) Euphoria 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

Американская адаптация израильского сериала «Эйфория». Через личные переживания подростков повествуется о жизни современных школьников, их интересах, взаимоотношениях, стиле и взглядах на будущее. Только вот последнего они не видят и отвлекаются на наркотики, секс и насилие. Подростки словно находятся в невесомости и пытаются найти хоть какие-то ориентиры, чтобы спуститься на землю и сделать первый шаг навстречу своим грезам. Вот только мечтать они тоже разучились.

Эйфория - дублированный трейлер второго сезона
Эйфория
дублированный трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эрик Дэйн
Эрик Дэйн Кэл Джейкобс
Зендея
Зендея Ру Беннет
Сторм Рейд
Сторм Рейд Джиа Беннетт
Сторм Рейд
Сторм Рейд
Мод Апатоу
Мод Апатоу Лекси Говард
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Эйфория - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Эйфория - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Эйфория - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир»
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир»
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
Слушать саундтрек сериала Эйфория
Кадры из сериала
Интересные факты

Сколько всего серий во втором сезоне?

Второй сезон состоит из 8 эпизодов, которые выйдут в период с 9 января по 27 февраля 2022 года. Будет выходить по одной серии каждое воскресенье.

Сколько серий в первом сезоне «Эйфории»?

Первый сезон завершен. Он состоял из 8 серий и двух спецэпизодов.

В каких онлайн-кинотеатрах можно посмотреть сериал «Эйфория»?

Okko, Ivi, Premier, Amediateka, Кино1ТВ.

Еще...
Знаете что-то интересное о сериале или нашли неточность? Сообщите нам
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши