Американская адаптация израильского сериала «Эйфория». Через личные переживания подростков повествуется о жизни современных школьников, их интересах, взаимоотношениях, стиле и взглядах на будущее. Только вот последнего они не видят и отвлекаются на наркотики, секс и насилие. Подростки словно находятся в невесомости и пытаются найти хоть какие-то ориентиры, чтобы спуститься на землю и сделать первый шаг навстречу своим грезам. Вот только мечтать они тоже разучились.
Сколько всего серий во втором сезоне?
Второй сезон состоит из 8 эпизодов, которые выйдут в период с 9 января по 27 февраля 2022 года. Будет выходить по одной серии каждое воскресенье.
Сколько серий в первом сезоне «Эйфории»?
Первый сезон завершен. Он состоял из 8 серий и двух спецэпизодов.
В каких онлайн-кинотеатрах можно посмотреть сериал «Эйфория»?
Okko, Ivi, Premier, Amediateka, Кино1ТВ.