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Джерни Смоллетт
Джерни Смоллетт
Jurnee Smollett
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Джерни Смоллетт
Jurnee Smollett
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Дата рождения
1 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джерни Смоллетт
Родилась 1 октября 1986 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джерни Смоллетт
Спайдерхед
боевик, мистика, фантастика
2022, США
5.0
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер
2020, США
6.0
Семейный консультант
драма
2013, США
5.0
Большие дебаты
драма
2007, США
7.0
Красавчик Джо
драма, мелодрама, комедия
2000, США / Великобритания
6.0
The Burial
драма
, США
0.0
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Ученый Крис Хемсворт тестирует опасные вещества в секретной тюрьме в трейлере фильма «Спайдерхед»
Будут непредвиденные последствия.
Написать
18 мая 2022 10:14
Звезда «Хищных птиц» Джерни Смоллетт сыграет с Джейми Фоксом и Томми Ли Джонсом в драме «Погребение»
Проект Amazon основан на реальной истории.
Написать
22 ноября 2021 15:49
DC Films разрабатывает спин-офф «Хищных птиц» о Черной Канарейке
Фильм станет эксклюзивом HBO Max.
Написать
23 августа 2021 10:48
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