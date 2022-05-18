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Джерни Смоллетт

Jurnee Smollett
Джерни Смоллетт
Джерни Смоллетт Jurnee Smollett
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Дата рождения
1 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Джерни Смоллетт

Родилась 1 октября 1986 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джерни Смоллетт
Спайдерхед
Спайдерхед
боевик, мистика, фантастика 2022, США
5.0
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
фантастика, боевик, триллер 2020, США
6.0
Семейный консультант
Семейный консультант
драма 2013, США
5.0
Большие дебаты
Большие дебаты
драма 2007, США
7.0
Красавчик Джо
Красавчик Джо
драма, мелодрама, комедия 2000, США / Великобритания
6.0
The Burial
драма , США
0.0
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Ученый Крис Хемсворт тестирует опасные вещества в секретной тюрьме в трейлере фильма «Спайдерхед» Будут непредвиденные последствия.
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18 мая 2022 10:14
Звезда «Хищных птиц» Джерни Смоллетт сыграет с Джейми Фоксом и Томми Ли Джонсом в драме «Погребение» Проект Amazon основан на реальной истории.
Написать
22 ноября 2021 15:49
DC Films разрабатывает спин-офф «Хищных птиц» о Черной Канарейке Фильм станет эксклюзивом HBO Max.
Написать
23 августа 2021 10:48
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